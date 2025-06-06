«Громкая ночь в Киеве, папа»: дочь Келлога эмоционально обратилась к отцу после обстрела Украины

Меган Моббс / © Getty Images

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Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, фонд которой помогает Украине, обратилась к своему отцу после ночного обстрела Киева.

Свое сообщение она опубликовала в соцсети Х.

«Громкая ночь в Киеве, папа! Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи. У меня странное ощущение, что россияне не хотят мира», — написала Моббс и указала своего отца.

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Она также отметила, что армия РФ била ночью не только по Киеву, но и по ряду других украинских регионов.

«РФ хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечных ударов по аэродромам Украина нанесла в ответ на беспощадные атаки на мирных жителей и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны и всю Украину», — написала она.

Напомним, в ночь на 6 июня РФ нанесла комбинированный удар по Украине. По данным Юрия Игната, спикера Воздушных сил Украины, РФ ночью запустила по Украине 407 дронов и 44 ракеты.

Взрывы звучали в Киеве — там погибли мирные жители, а также спасатели.

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Неспокойно было в Хмельнитчине, Полтавщине. Обломки дрона попали в дом в Луцке. В Чернигове люди остались без водоснабжения из-за удара.

Все детали о ночной атаке читайте в нашей новости.

Напомним, накануне Кит Келлог прокомментировал недавние удары украинских сил по российской авиации, назвав их примером эффективного и смелого лидерства.

«Это событие может стать толчком к миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа — остановить кровопролитие и положить конец войне», — отметил он.

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Справка:

Известно, что дочь Кита Келлога — Меган Моббс — на протяжении полномасштабного вторжения занимается гуманитарной помощью в Украине. Она президент фонда RT Weatherman, который с начала войны присутствует в Украине. Его деятельность включает создание и управление логистическим хабом на границе Румынии и Украины и доставка более 10 000 поддонов медикаментов, медицинских средств и другой помощи более 70 благотворительным организациям и больницам в нашей стране.