Громкая ночь в Крыму: оккупанты заявили, что сбили ракеты вблизи "Бельбека"

Россиянам заявили, что их "ПВО" сбило несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома "Бельбек" в Крыму, где ночью на 15 мая 2024 года раздались взрывы.

Представители местных властей заявили, что повреждений нет — только пожар от осколков в районе села Полюшко.

"Целями сбитых беспилотников и ракет были военный аэродром на западе Крымского полуострова", — информируют россияне.

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Как сообщают местные жители, ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горит".

Напомним, что российская база противовоздушной обороны на горе Ай-Петри в Крыму была повреждена ракетным ударом.

Добавим, что 6 мая ГУР Минобороны Украины с помощью дрона Magura V5 поразило и уничтожило скоростной катер врага в бухте Узка в Крыму. Позже в разведке уточнили, что уничтожили в Черном море российский катер серии "Мангуст", которых в тамошней акватории не так много. Судно затонуло.

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