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Громкая ночь во временно оккупированном Донецке: вспыхнул пожар

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
120
Время на прочтение
1 мин
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Громкая ночь во временно оккупированном Донецке: вспыхнул пожар

Фото: pixabay.com

Беспокойная ночь продолжается и во временно оккупированном Донецке.

Ночь на 22 марта 2023 сообщалось, что громкие звуки во временно оккупированном Донецке.

Об этом заявляли местные Telegram-каналы.

«Шумно в Донецке», — говорилось в сообщении.

Также позже было опубликовано видео пожара в Петровском районе Донецка.

Однако пока неизвестно, был ли это «прилет» или пожар вспыхнул по другой причине.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Донецке случился "хлопок".

Также в центре оккупированного Донецка раздался взрыв: горело здание "прокуратуры".

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Просмотры
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