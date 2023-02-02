Громкая отставка в Минобороны: все подробности скандала с Лиевым, который "призывал услышать Крым"

В Министерстве обороны Украины произошел новый скандал – глава департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев вынужден был подать в отставку.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в блоге на "Украинской правде" обнародовал компрометирующие факты из биографии чиновника. В частности, крымчанин Лиев в 2000-х годах принимал участие в работе пророссийского "альтернативного правительства Крыма", пытался блокировать передачу Украине маяков, незаконно удерживаемых Черноморским флотом РФ. Накануне аннексии полуострова он призвал Украину "услышать Крым" и поддерживал проведение референдума, впоследствии – выражал готовность сотрудничать с оккупационными властями.

В свою очередь, Лиев назвал материал заказным и заявил об информационной кампании против себя. После этого он написал заявление об увольнении.

ТСН.ua собрал подробности скандала.

Компромат на Лиева

Антикоррупционер Виталий Шабунин после скандала в Минобороны с закупками продуктов для военных подчеркнул, что проблема с "крысами в ведомстве" до сих пор не решена. В качестве примера он привел Александра Лиева:

"Кто же такой Александр Лиев, которого в период войны с Россией министр Резников поставил на должность главного ответственного за закупки оружия? Уроженец г. Ухта Республики Коми РФ, бывший министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича, награжден в 2013 году орденом святой Анны Третьей Степени от Главы российского Императорского Дома Государыни Великой Княгини Марии Владимировны", — написал в соцсетях министр АР Крым Лиев после награждения, но после шквала критики удалил пост".

"5 марта 2014, во времена оккупации Крыма Россией, Александр Лиев в интервью "Громадському" призывает Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" о его статусе. Также говорит, что был доверенным лицом Януковича на выборах в Крыму, но "разочаровался". "Выбор между западом и востоком – конечно мы ментально русские", – признается Лиев, а затем свободно идет в помещение правительства Крыма, которое к тому времени уже контролировалось российскими военными".

Шабунин также сообщил, что в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по разделу Черноморского флота CРСР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ. Пророссийские активисты противодействовали украинским военным морякам, пытавшимся войти на территорию маяков в Большой Ялте, Феодосии и около Геническа.

"Ну и если вам вдруг мало российского трека закупщика Минобороны, то у него к тому же коррупционных хвостов хватает", — добавляет он.

В частности, отмечает антикоррупционер, в 2011 году заместитель министра курортов и туризма Лиев и министр здравоохранения Шпак решили "реорганизовать" Научно-исследовательский институт климатологии им. Сеченова в Ялте, превратив его в "консалтинговый центр". Корпуса института на Поликуровском холме с большим парком планировалось продать, два лечебных отделения ликвидировать, а медперсонал и ученых – перевести в противотуберкулезный санаторий. Центр журналистских расследований сорвал эти планы.

"В 2014 году Александр Лиев уезжает из Крыма и едет работать на руководящие должности в Национальную общественную телерадиокомпанию. Сюда же он пристраивает своих родственников, но, после выявления этого факта, уходит с поста в 2019 году", — пишет он.

Что ответил чиновник

Александр Лиев сообщил, что написал заявление об увольнении с должности и.о. главы департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Украины.

В то же время Лиев отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что Шабунин не обращался к нему за комментариями и любыми запросами.

Историю с "крымскими маяками 2006 года" чиновник назвал вымышленной и подчеркнул, что действовал в украинском правовом поле. Также он объяснил слова о референдуме в Крыму:

"На том видео-комментарии корреспонденту "Громадського" я говорил о необходимости увеличения полномочий АРК и подчеркивал, что именно в составе Украины. Полное видео есть в Ютьюбе, большую часть того комментария я говорю по-украински... Уже через два дня после видеозаписи, оккупанты заявили о другом содержании референдума. Днем я сделал несколько публичных заявлений, получил угрозы. Вечером собрал детей, вещи и уехал из Крыма. Через несколько дней оккупанты объявили меня персоной нон-грата, запретив въезд в Крым, а причиной в своем "решении" сепаратисты назвали "непризнание легитимности референдума".

Он подчеркнул, что в 2014-2022 годах 4 раза успешно прошел спецпроверки по допуску к государственной тайне; имеет награды ГУР, ГК ВСУ, МО.

"Публикация Виталия Шабунина — это перепечатка материалов нескольких предыдущих информационных кампаний против меня, инспирированных конкретными людьми, мотивация которых корыстна и понятна", — утверждает он.

Скандальные отставки в Минобороны

Скандал с Лиевым – не первый в Министерстве обороны за последние дни.

В частности, 21 января в Сеть попали документы, согласно которым чиновники Минобороны заключили соглашение на 13,16 млрд грн на закупку продовольствия для военнослужащих в два-три раза дороже, чем в магазинах Киева.

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила, что завышенные цены закупок в Минобороны касаются не только продуктов питания.

В свою очередь, Минобороны заявило, что "сведения о содержании закупок услуг питания, получившие распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение".

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинения в злоупотреблениях назвал манипуляцией и пообещал подробно все проверить.

Результатом скандала стала отставка замминистра Вячеслава Шаповалова. Также с должности был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий.

1 февраля появилась информация, что СБУ вручила подозрения Хмельницкому и Шаповалову. В СБУ сообщили, что уличили "экс-начальника департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны в растрате более 100 млн грн государственных средств".

Напомним, 27 января Главное управление разведки Минобороны предупредило, что ожидает в ближайшее время "широкую информационно-психологическую спецоперацию по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства". В ГУР спрогнозировали, что такая кампания будет направлена против ряда руководителей силовых структур, включая Резникова, будет происходить в виде "вброса" сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ. Целью таких ИПСО в ГУР назвали попытку "посеять неуверенность в оборонных возможностях нашего государства среди украинских граждан и международных партнеров" и подорвать доверие к Украине.

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