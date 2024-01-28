Громкие коррупционные скандалы в Минобороны: кто эти "герои", нажившиеся на ВСУ

Коррупционные скандалы в Минобороны, разгоревшиеся в январе из-за махинации с питанием для ВСУ, не утихают до сих пор.

В 2023 году Минобороны несколько раз попадало в скандалы, связанные с закупками. В 2024 году тенденция сохранилась.

ТСН.ua собрал все, что известно о громких скандалах, вызвавших возмущение в обществе.

В Министерстве обороны вовсю заработал внутренний аудит и обновлена генеральная инспекция. Глава ведомства Рустем Умеров говорит, что за последние четыре месяца выявили нарушений более чем на 10 млрд грн.

По его словам, речь идет о проведенных ранее сделках и некачественных закупках — всю информацию передают правоохранителям.

Например, в декабре Служба безопасности Украины во взаимодействии с Минобороны ликвидировала коррупционную схему по приобретению боеприпасов для ВСУ почти на 1,5 млрд грн, рассказал министр.

Доктор Джозеф Сигл из Национального университета обороны Министерства обороны США утверждает, что все военные конфликты создают благоприятные условия для коррупции. Это подтверждают исследования в разных странах, независимо от местных культурных особенностей.

Скандал с Резниковым

Скандалы по поводу возможной коррупции в руководстве Министерства обороны разгорелись, когда в украинском издании "Зеркало недели" вышла статья о якобы завышенных закупочных ценах на продукты питания для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, речь шла о том, что министерство якобы закупает для солдат куриные яйца по 17 гривен за штуку.

В статье также содержались призывы к отставке министра обороны. Сам министр Алексей Резников опровергал упреки в закупке по завышенным ценам.

Затем заместитель министра и глава профильного департамента, ответственные за это направление, подали в отставку. Впоследствии они были арестованы, им объявлены подозрения о злоупотреблении.

Дело Гринкевичей

В конце декабря 2023 года Государственное бюро расследований задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны — львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его обвиняют в махинациях с контрактами на поставку одежды и продовольствия, на которых государство потеряло, по меньшей мере, миллиард гривен. Это дело вызвало большой резонанс.

11 января ДБР уже заявило, что имущество семьи и подконтрольных Гринкевичу компаний арестовали. Минобороны и Львовская областная администрация разрывают контракты с компаниями семьи, а жена бизнесмена даже уволилась из вуза.

Следователи рассказывают, что бизнесмен якобы предлагал взятку за помощь вернуть ему имущество, изъятое из подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного дела.

Несколько месяцев назад ДБР начало расследование по факту "оборудок с закупками одежды и белья для ВСУ", которые, по данным следствия, должен был поставлять львовский бизнесмен.

Подконтрольные ему компании якобы выиграли 23 тендера на 1,5 миллиарда гривен на поставку одежды Минобороны.

Следствие утверждает, что оборонные заказы должны выполнять компании, которые раньше занимались строительством. И не имели надлежащих производственных, складских и других возможностей, чтобы производить и хранить вещи для нужд Минобороны.

В результате шесть контрактов не выполнили полностью, а, по меньшей мере, за семь — поставили товар на склады воинских частей лишь в небольшом количестве, "но получили государственные средства за полное исполнение обязательств", говорят следователи.

30 декабря Печерский райсуд Киева отправил Гринкевича под стражу с возможностью залога более чем в 429 миллионов гривен. Тот ее до сих пор не внес.

Позже стало известно, что правоохранители задержали в Одессе сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа. Его считают пятым участником преступной организации, подозреваемой в поставках для ВСУ некачественной одежды на 1 млрд грн. Остальные четверо подозреваемых по этому делу уже находятся под стражей.

Задержание Романа Гринкевича

Директор ГБР Алексей Сухачев заявил, что Гринкевич-младший пытался договориться о пересечении границы, чтобы скрыться в одной из стран ЕС.

Пикантности скандалам вокруг бизнесмена Игоря Гринкевича придает роскошный стиль жизни его детей, в частности, дочери Ольги, о которой еще летом писали СМИ.

Дочь Ольга и сын Роман, как пишут журналисты-расследователи, также имеют или имели долю в предприятиях отца, к которым есть вопросы в Минобороны.

Хищение 1,5 млрд грн на закупки снарядов для ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке снарядов для ВСУ бывшему и действующему руководителям Департамента военно-технической политики Минобороны, директору "Львовского арсенала" и представителю иностранной фирмы-посредника.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений "Львовский арсенал". Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, а менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной компании, которая должна была поставить боеприпасы в Украину.

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Однако, по данным СБУ, компания не отправила ни одного снаряда, а вырученные деньги перевела на счета еще одной аффилированной компании на Балканах. Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

По материалам Службы безопасности пять человек получили подозрения за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой.

В частности, подозрение получили:

бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны

руководитель и коммерческий директор компании "Львовский арсенал"

представитель иностранной компании

СБУ задержала одного из подозреваемых на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Хотя СБУ и не называет его имени, но СМИ пишут, что речь идет об Александре Лиеве — бывшем исполняющем обязанности руководителя Департамента военно-технической политики Минобороны.

Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается — подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Впоследствии Лиев подтвердил, что ему вручили подозрение. Он отвергает обвинения и считает подозрение бессмысленным. Лиев написал в Facebook, что должен был ехать в командировку в Словакию для осмотра машин разминирования, которые должны доставить в Украину, и планировал вернуться 5 февраля на совещание, которое планирует Минэкономики с операторами гуманитарного разминирования.

"Поэтому ни о каком побеге из моей страны не может идти речь, тем более что я неоднократно выезжал за границу последний год и всегда возвращался. Я исправно посещал все допросы меня, как свидетеля. Моя семья пережила без претензий семь обысков моего дома. Это задержание считаю досадным недоразумением. Чувствую себя уверенным в своих законных действиях. Украина — правовая страна, свою правоту докажу в суде", — говорится в сообщении.

Разворовали бюджет на ВСУ

ДБР завершило досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц Минобороны, подозреваемых в закупке некачественной амуниции для военных.

Речь идет о бывшем заместителе министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, Вячеслава Шаповалова; временного исполняющего обязанности начальника Департамента государственных закупок Богдана Хмельницкого, а также о и. о. главы центрального управления контроля качества Минобороны. Им сообщили о подозрениях в препятствовании деятельности ВСУ, растрате, злоупотреблении властью по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УКУ).

Следователи выяснили, что Вячеслав Шаповалов, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках бронежилетов, касок, одежды и других вещей для военных по завышенным ценам и низкому качеству на сумму более 1,4 миллиарда гривен. Договоры заключались с полной подпиской.

Шаповалов во время обысков / Фото: Государственное бюро расследований

Во втором эпизоде фигуранты заказали за границей бронежилеты ненадлежащего качества также с полной подпиской. В ДБР отмечают, что при заказе они нарушили процедуру контроля качества товара. Потери оцениваются в 222 миллиона гривен.

Всем трем подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Сторона защиты ознакомится с материалами делами, затем ее передадут в суд.

Ловить Шаповалова было не нужно — тот и так находился под стражей из-за другого коррупционного скандала. Именно он руководил закупками зимних курток для ВСУ. Тогда Шаповалов вместе с сообщниками заключил контракт с одной из иностранных компаний и осуществил закупку некачественной военной формы почти на один миллиард гривен.

Более того, следствие отметило, что по этим договорам были осуществлены стопроцентные оплаты, а деньги от сделки, в конце концов, пошли россиянам. После того, как продукция поступила в Украину, выяснилось, что она не отвечает украинским требованиям качества. То есть выходит, что этот горе-чиновник буквально растянул по своим с коллегами карманам 2 миллиарда бюджетных гривен.

Дело Князева

В сфере обороны были и другие коррупционные скандалы. Однако отличилась не только "оборонка" – отечественная судебная система также не отставала.

Так, НАБУ и САП задержали главу Верховного суда Украины Всеволода Князева, которому инкриминируют взятку в размере 2,7 млн долларов. Как утверждают правоохранители, Князев действовал в интересах олигарха, для которого "продавливал" в судах Украины нужные решения. Князеву светит до 12 лет тюрьмы, сейчас он также находится в СИЗО с возможностью выйти под залог в 20 млн грн.

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