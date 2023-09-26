Громкие новости с фронта и ситуация в российском ВПК: основное из обращения Зеленского

По словам Зеленского, есть хорошие, громкие детали по уничтожению логистики и штабов окупантов.

Вечером, 26 сентября, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Фронт

Сегодня Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего.

"Несколько главных вопросов. Первый – конкретная ситуация на фронте, наши наступательные действия, оборонные операции. Важные доклады по Востоку, Югу. Также по уничтожению логистики и штабов оккупантов. Есть хорошие детали. Громкие детали. Я благодарю всех отличившихся украинских воинов", – отметил глава государства.

Второй вопрос, который обсудили на Ставке – обеспечение снарядами. Президент заверил, что этой темой власти занимаются ежедневно.

"Снабжение от партнеров. Поиск новых возможностей в мире – мы четко знаем, как обеспечить поставки. Но постепенно увеличиваем объемы нашего, украинского производства. Это один из топовых приоритетов", – сказал Зеленский.

Кроме докладов на Ставке, было и отдельное совещание с Минстратегпромом.

Ситуация в российском ВПК

На Ставке разведка доложила президенту о ситуации в российском ВПК.

"Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", – отметил глава государства.

Встреча с президентом Национального совета Австрии

Сегодня президент Зеленки встретился с председателем Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, который побывал в Украине.

"Подробно обсудили наши усилия, чтобы мировое большинство присоединилось к реализации Формулы мира. И я ценю, что Австрия готова присоединиться. Конечно, обсудили и наше европейское движение", – говорит Зеленский.

Глава государства проинформировал о реализации Украиной семи рекомендаций Еврокомиссии. Также он заявил, что очень рассчитывает на дальнейшую поддержку Австрией украинской европейской интеграции.

Владимир Зеленский встретился с Президентом Национального совета Австрии / Фото: Офис президента Украины

Российские удары

"Каждые сутки российские террористы бьют по нашим городам и селам ракетами и "шахедами". Почти каждую ночь в украинском небе уничтожаются десятки дронов, разные типы ракет. К сожалению, бывают попадания. Есть падение обломков... И неизменно наши спасатели, наши полицейские, врачи, волонтеры, коммунальщики – все экстренные службы работают 24/7, чтобы помочь людям и сохранить нашу инфраструктуру.

Я хочу поблагодарить сегодня именно таких людей, которые отличились на этих неделях. В Одесской области, в Полтавской области, в Черкасской области", — подытожил Владимир Зеленский.

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Новости за 26 сентября от Зеленского: громкие новости по передовой и поставке снарядов на фронт