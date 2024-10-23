Громкие скандалы с МСЭК: Ляшко сделал заявление о своей возможной отставке из Минздрава

За год состоялось 90 тысяч проверок МСЭК.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, комментируя свою возможную отставку на фоне скандала с МСЭК, заявил, что написать заявление на увольнение проще, чем провести реформу.

Об этом министр здравоохранения сообщил на брифинге.

"Я не назначаю и не увольняю руководителей МСЭКов. Я назначаю и увольняю руководителя Центральной медико-санитарной комиссии, который был вчера уволен моим приказом. Поверьте, заявление написать наверняка проще, чем реформировать МСЭК", — подчеркнул глава Минздрава.

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Также Ляшко сообщил, что за год состоялось 90 тысяч проверок МСЭК в разных областях и заведено 19 тысяч уголовных дел, из которых три тысячи имели коррупционные признаки.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль подтвердил, что ликвидация МСЭК состоится до конца года, вместо этого будет введена "новая европейская модель". Также он анонсировал проверку и пересмотр необоснованных решений по инвалидности, выданных МСЭКами, особенно для должностных лиц.

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