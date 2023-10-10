Громкие скандалы в ТЦК Черновцов и Тернополя: в ВСУ прокомментировали ситуации

На сегодняшний день устанавливается, что стало причиной таких действий в одном и другом ТЦК со стороны военнослужащих.

В Вооруженных Силах Украины прокомментировали последние скандалы, произошедшие в ТЦК. В частности, речь идет о Черновицком и Тернопольском.

Об этом в телемарафоне рассказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ, подполковник Владимир Фитьо.

"В действительности, один из случаев, который случился – годичной давности... Видео этого случая появилось буквально только что. Уголовное производство уже по нему продолжается, а в самом Черновицком ТЦК начата служебная проверка и служебное расследование. В отношении Тернополя тоже ДБР начато. уголовное производство", — отметил он.

Пока служебная проверка и правовые органы устанавливают, что стало причиной таких действий в одном и другом ТЦК со стороны военнослужащих.

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"Хочу отметить, что командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины категорически осуждает какие-либо проявления нарушения действующего законодательства Украины и проводит решительные меры по недопущению правонарушений и преступных действий среди военнослужащих и работников ТЦК в отношении наших военнообязанных граждан", — подчеркнул он.

В частности, Фитьо обратился ко всем нашим военнообязанным гражданам выполнить свой конституционный долг и обновить свои данные в территориальных центрах.

Напомним, накануне Черновицкий ТЦК и СП (военкомат – ред.) оказался в центре скандала. Так, в Сети распространили видео, где работники ТЦК и патрульная полиция якобы привлекли к сотрудничеству бандита, выбивавшего из мужчины согласие на мобилизацию.

На фоне громких скандалов в Тернополе и Черновцах Государственного бюро расследований (ДБР) тщательно проверяет Территориальные центры комплектования (ТЦК ) и уже есть первые результаты.

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