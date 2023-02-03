Громкие увольнения, обыски и деньги под диваном: топ-10 скандалов недели в Украине

Рассказываем о самых громких скандалах, разгоревшихся или получивших развитие на этой неделе.

В Офисе президента, правительстве, генпрокуратуре и областных администрациях состоялся ряд отставок чиновников. СБУ провела обыски у топ-чиновников. А преподаватель киевского вуза попала в языковой скандал.

ТСН.ua напоминает все громкие дела недели.

Павел Халимон и дом на Печерске

Одним из первых на неделе чистки попал в скандал замглавы фракции "Слуга народа" Павел Халимон. Причиной стало опубликованное журналистами расследование, согласно которому Халимон во время полномасштабной войны приобрел имение на Печерске стоимостью 10.3 млн гривен, хотя рыночная стоимость подобного здания составляет 50-60 миллионов гривен. Дом оформлен на его, вероятно, сожительницу, которая еще в 2021 году приобрела более 40 земельных участков.

Офис генпрокурора Украины: ушел Симоненко

Громкое увольнение произошло в Офисе генерального прокурора Украины. Глава органа Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Алексея Симоненко.

Он ездил в 10-дневный отпуск в Испанию, несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского.

Скандал с Николаем Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко сообщил в соцсетях, что находится в командировке в Азии и выполняет задание, которое получили депутаты — "развитие дружеских отношений в направлении Азии и Африки".

26 января посольство Украины в Таиланде анонсировало встречу Николая Тищенко с представителями украинской громады в отеле Novotel. Депутат не назвал бюджет поездки, только добавил, что эта сумма будет задекларирована.

Фото из открытых источников

Однако председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук утверждает, что не отправлял Тищенко за границу.

"Распоряжение на командировку в Таиланд, я как председатель Верховной Рады Украины, не подписывал", — подчеркнул Стефанчук.

После скандала с Тищенко президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники, депутаты и все госслужащие могут выезжать за границу только по решению Совета нацбезопасности и обороны. 23 января СНБО запретил чиновникам выезд за границу без уважительной причины.

На волне народного возмущения депутат был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", лишив должности заместителя председателя фракции.

Унижали девушек на видео: полиция сходила к организаторам "пьяных вечеринок"

В соцсетях разгорелся скандал из-за "пьяных вечеринок", во время которых организаторы записывали унизительные видео с девушками. Телеведущая Ярослава Кравченко утверждала, что приехавшие в Киев из Ивано-Франковска ребята якобы "накачивали" алкоголем и транквилизатором участниц, после чего распространяли в закрытых Telegram-каналах видеоролики интимного характера с их участием.

После огласки в соцсетях полиция нагрянула с обысками к организаторам "пьяных вечеринок".

Организаторы "пьяных вечеринок", во время которых девушек накачивали транквилизаторами, рискуют получить до 7 лет лишения свободы, сообщил глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

Фото: Национальная полиция Украины

По его словам, оперативники вместе с прокурорами провели обыски по месту жительства подозреваемых в Киеве и Ивано-Франковской области. Силовики установили, что организаторами "пьяных вечеринок" и авторами унизительных видеороликов с девушками являются два друга, которые и распространяли видео интимного характера в социальных сетях.

Мужчины были задержаны и доставлены в изолятор временного содержания. Двум друзьям объявили о подозрении по ч.3 ст.301 Уголовного кодекса — "Изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов". Если вину задержанных докажут в суде, им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Обыски у Коломойского и Авакова

Служба безопасности Украины провела обыски у украинского бизнесмена Игоря Коломойского утром 1 февраля. Сообщается, что силовики раскрыли масштабную схему присвоения 40 млрд грн бывшими менеджерами компаний "Укрнефть" и "Укртатнефть".

В рамках уголовных производств задокументировано 10 эпизодов преступной деятельности.

СБУ и ДБР также пришли с обыском к бывшему министру внутренних дел Украины Арсену Авакову. Причиной, как рассказал сам экс-чиновник, служило рассмотрение по делу о закупке вертолетов Airbus французского производства.

"Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Конечно, ничего", — объяснил Аваков журналистам, отметив, что контракты утверждали правительство и парламент.

В мае 2018 года представители Украины и Франции подписали в Париже соглашение на 552 млн евро, которое предусматривало поставки 55 вертолетов.

На одном из закупленных во Франции вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225) разбился в Броварах глава МВД Денис Монастырский и другие представители руководства ведомства.

Аваков назвал проводившиеся обыски отработкой одной из версии трагедии в Броварах и сообщил, что представители следствия были корректны, но вместе с тем целесообразность обыска после шести лет после заключения контракта, по его мнению, "выглядит немного туповато".

Главу налоговой Киева разоблачили на многомиллионных схемах. ДБР исследует ее роскошную жизнь

Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении и.о. главы налоговой службы Киева Оксаны Датий, которую обвиняют в многомиллионных махинациях.

По данным ведомства, Оксана Датий злоупотребляла служебным положением и за неправомерную выгоду принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий.

Фото: Государственная налоговая служба Украины

Кроме этого, как утверждают в ДБР, подозреваемая реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми фирмами, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. Такие схемы приводили к тому, что в теневой оборот попадало более 15 млрд гривен. Еще один эпизод, в котором фигурирует руководство налоговой службы, связан с незаконным получением возмещения НДС, в связи с чем "в тень" ушло около 30 млрд гривен.

Фото: Государственное бюро расследований

Отдельно ДБР исследует образ жизни Оксаны Датий, не соответствующей ее официальным доходам. Топ-чиновник, по информации силовиков, имеет три квартиры в столице стоимостью около $1 млн, частный дом за $200 тысяч и два автомобиля, которые оцениваются в $150 тысяч.

Издание "Украинская правда" утверждает, что во время обысков у Оксаны Датий правоохранители также нашли списки желаний, которые она составляла. В перечне пожеланий указаны:

повышение

соболиная шуба

поездка в Лондон и на Мальдивы

люксовые часы Breguet

заработать миллион долларов

завершение ремонта в новой квартире

Миллионы наличными под диваном экс-замминистра обороны

Издание "Украинская правда" опубликовало видео обысков, которые проходили в августе 2022 года у бывшего заместителя министра обороны Александра Миронюка. Он является фигурантом расследования мошенничества в закупках для армии.

По информации журналистов, во время обысков у Миронюка тогда нашли более 17 миллионов грн, около 400 тысяч евро и более 100 тысяч долларов наличными. Сообщается, что экс-замминистра в 2020-2021 годах занимался департаментом закупок МО.

Відео обшуків у ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка | Українська правда pic.twitter.com/Yx29Y9Joye — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 2, 2023

Сразу после обысков, по версии УП, Миронюк предоставил суду нотариально заверенное заявление о том, что деньги в диване не его. Заявление он заключил через неделю после обысков, в нем говорилось, что деньги бывшему заместителю министра одалживала 86-летняя жительница Харькова Элеонора Думиньш.

Языковой скандал в университете

В Государственном торгово-экономическом университете разразился языковой скандал, в результате которого вуз уволил с должности одну из преподавательниц. Она читала лекции на русском языке, а после просьбы перейти на украинский, чего требует закон, предложила студентам идти на фронт.

"А сами вы почему здесь, почему не на фронте? 18 лет вам есть. Почему вы не в добровольцах, скажите мне? У меня к вам вопрос. Вот я, русскоязычная, хочу спросить украиноязычных – почему вы сидите дома, ваши родители почему дома сидят?" – спросила педагог.

Разговор записали студенты и выложили в соцсети. После огласки университет уволил преподавателя.

"ДТЭУ занимает категоричную позицию по соблюдению языкового законодательства, обеспечивает воспитание патриотизма и сознания молодежи Украины", — говорится в сообщении на официальной странице университета в Facebook.

Правительство уволило руководство таможни

Кабинет министр уволил руководство Государственной таможенной службы.

С должности уволили исполняющего обязанности Вячеслава Демченко. Также уволили его заместителя Александра Щуцкого. Кроме того, на таможне нарушили дисциплинарное производство против еще одного заместителя, Руслана Черкасского. В период расследования его отстранили от должности.

Временно исполнять обязанности руководителя таможни будет заместитель Демченко Сергей Звягинцев.

Суд взял под стражу экс-замминистра обороны

Печерский районный суд Киева арестовал бывшего замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Его подозревают в закупке питания для ВСУ по завышенным ценам.

Суд арестовал Шаповалова на два месяца. Он также определил альтернативу аресту — залог в размере 402 миллионов 600 тысяч гривен.

Напомним, 21 января журналисты издания ZN.ua обвинили Министерство обороны в закупке продуктов питания по завышенным в несколько раз ценам. В материале говорилось, что цены на продукты втрое больше розничных в киевских супермаркетах. Соглашение стоимостью 13,16 миллиарда гривен заключили 23 декабря 2022 года, пишет издание. Речь идет об обеспечении питания воинских частей, дислоцированных в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.