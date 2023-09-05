Громкие задержания чиновников: какие меры предосторожности выбирали бизнесменам и госслужащим

Залог более чем в 500 млн грн стал одним из самых больших за годы в громких производствах

В Украине 2 сентября бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в совершении легализации имущества, полученного мошенническим путем. В этот же день для него избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 509 млн гривен.

В свете последних событий, ТСН.ua предлагает вспомнить самые громкие дела, задержания и меры для чиновников и бизнесменов, которые были в последние годы в Украине.

Дело фискала Носирова

В октябре 2022 года эксочителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС, получении более 722 млн грн неправомерной выгоды.

Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля августа 2016 г. «Плату за услуги», которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-«прокладку», привлеченную советником экс-чиновника. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.

Мера пресечения (уменьшенная сумма залога)

Бывшему председателю ГФС Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.

Уже в мае 2023 года стало известно, что по решению суда вместо установленных ранее 523 миллионов гривен Насирову снизили залог в пять раз — он может внести 107 млн грн.

Дело экспредседателя правления "Нефтегаза" Коболева

Бывший глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подозревается в завладении более 229 миллионами гривен еще в 2018 году.

Речь идет о премии после выигрыша Украины в Стокгольмском суде над российским "Газпромом", когда "Нефтегаз" добился компенсации от газового монополиста РФ на сумму 4,6 миллиарда долларов. Тогда наблюдательный совет "Нафтогаза" официально одобрил выплату премий в общем размере одного процента от суммы выигрыша для тех сотрудников, прямо или косвенно значительно приобщившихся к достижению этого результата. Деньги получил 41 работник "Нафтогаза" – среди них Коболев и бывший коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Мера пресечения (нет)

В НАБУ заявляют, что сумма премии существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат. Коболев на своей странице в Facebook заявил, что планирует "доказывать свою правоту", прокуратура просила заключить его под стражу с альтернативой залогу в 365 миллионов гривен. Суд в Киеве отказал прокуратуре во взятии Коболева под стражу.

Дело Геннадия Корбана

Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года. Его подозревали в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание и участие в преступной организации), ч.3 ст.157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч.5 ст.191 (присвоение денежных средств в особо крупных размерах), ч.2 ст.289 и ст.349 (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников главы Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета) Уголовного кодекса Украины.

Мера пресечения

Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако 28 декабря Днепровский районный суд Киева принял решение изменить его на содержание под стражей сроком на 60 дней.

В апреле 2016 года Корбан был приговорен к полутора годам условно по делу о похищении Рудыка.

В августе 2016 года Печерский райсуд Киева дал разрешение Корбану выехать на лечение в Израиль.

22 июля 2022 года у Корбана во время въезда в Украину пограничники изъяли украинский загранпаспорт. Ему сообщили, что его украинское гражданство приостановлено. После этого президент Владимир Зеленский заявил, что решение о лишении украинского гражданства Корбана было принято в рамках действующего законодательства.

Дело Медведчука

8 октября 2021 года Медведчук объявил о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах закупки угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость закупки угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. У российских властей были планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР. В конце концов, эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины на орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Мера пресечения (домашний арест)

Тогдашний генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура просила суд заключить Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн. Печерский райсуд Киева избрал подозреваемому в государственной измене нардепу пресечение в виде круглосуточного домашнего ареста.

Дело эксглавы Минздрава Степанова

По версии следствия, эксдиректор «Полиграфкомбината», которым тогда был Степанов, для собственного обогащения при закупке расходных материалов для изготовления документов (в частности, паспортов для выезда за границу и др.) использовал подконтрольную ему зарегистрированную в Эстонии компанию. Материалы для украинского госпредприятия закупались не напрямую у производителей, а через компанию-прокладку. Таким образом, цены завышались в 4-6 раз. Это позволило сосредоточить на счетах эстонской компании сумму в размере, эквивалентном сумме около 450 млн грн.

После чего такие средства переводились на счета большого количества компаний, зарегистрированных в разных странах. Таким образом, обеспечивалась маскировка их незаконного происхождения. Для помощи в реализации такой схемы, бывший чиновник привлек приближенное к себе лицо и одного из начальников отделов «Полиграфкомбината».

В Эстонии украинцу содействовали два гражданина этой страны, которые обеспечивали управление компанией-прокладкой в противоправных интересах украинского государственного служащего. Такая схема действовала на протяжении 2013-2016 годов.

Подозреваемые зарегистрировали на иностранную компанию право интеллектуальной собственности на графические элементы украинских паспортов. Таким образом, злоумышленники получали дополнительное вознаграждение в форме роялти. Каждый гражданин Украины при оформлении документов (прежде всего паспортов для выезда за границу) был вынужден платить завышенную цену.

Мера пресечения (домашний арест)

28 августа Высший антикоррупционный суд направил под круглосуточный домашний арест подозреваемого по делу Максима Степанова.

Дело бизнесмена Коломойского

Как говорится в сообщении Службы безопасности Украины, Коломойский получил подозрение по двум статьям Уголовного кодекса – мошенничество (статья 190) и легализация имущества, полученного преступным путем (статья 209).

По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Мера пресечения

Судья объявил решение по делу и избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца (до 31 октября) с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.

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