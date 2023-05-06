Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам: находитесь в укрытиях

В социальных сетях 6 мая 2023 демонстрируют обстрелы Днепра
В ночь на 6 мая 2023 года взрывы прогремели в Днепре.
По предварительной информации мониторинговых каналов, речь идет о работе ПВО.
Позже взрывы раздались снова.
В городе и области идет воздушная тревога.
Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.
Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.
Также взрывы прогремели в Херсоне и на Донбассе.
Читайте также: