Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам: находитесь в укрытиях

В ночь на 6 мая 2023 года взрывы прогремели в Днепре.

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь идет о работе ПВО.

Позже взрывы раздались снова.

В городе и области идет воздушная тревога.

Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.

Также взрывы прогремели в Херсоне и на Донбассе.