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Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
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Громкие звуки взрывов были слышны днепрянам: находитесь в укрытиях

Находитесь в укрытиях / Фото: Associated Press

В социальных сетях 6 мая 2023 демонстрируют обстрелы Днепра

В ночь на 6 мая 2023 года взрывы прогремели в Днепре.

По предварительной информации мониторинговых каналов, речь идет о работе ПВО.

Позже взрывы раздались снова.

В городе и области идет воздушная тревога.

Находитесь в укрытии и позаботьтесь о собственной безопасности.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг обстрелял берег водохранилища осветительными боеприпасами вблизи Никополя.

Также взрывы прогремели в Херсоне и на Донбассе.

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Дата публикации
Просмотры
587
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