Громкий инцидент с ТЦК во Львове: открыты уголовные производства и появились новые детали

Схватки во Львове. / © Офис Генерального прокурора

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Накануне поздно вечером на Сыхове во Львове произошел конфликт при участии военнослужащих, полиции и около 200 гражданских. После столкновения продолжаются досудебные расследования, а также открыто сразу два уголовных производства.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Нацполиции.

Открыто два уголовных производства — по фактам препятствования законной деятельности ВСУ в особый период и насилия в отношении работника правоохранительного органа, который обеспечивал публичный порядок во время инцидента.

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В Нацполиции добавили, что была установлена личность нападавшего. Пока ни одно лицо не задержано.

“Один из активных участников события напал на заместителя начальника одного из районных управлений полиции Львова. Правоохранитель получил многочисленные телесные повреждения и травмы головы», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Нападение на ТЦК во Львове — детали

В среду, 8 июля, во Львове на проспекте Червоной Калины группа лиц заблокировала, повредила и опрокинула автомобиль военнослужащих Сиховского РТЦК и СП, выполнявших служебные обязанности. Толканья и агрессивные действия в отношении представителей ВСУ продолжались также в ночь на 9 июля.

«Для прекращения противоправных действий и стабилизации ситуации на место происшествия прибыли сотрудники полиции. При попытке правоохранителей успокоить толпу отдельные лица сопротивлялись», — говорится в сообщении.

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Причиной конфликта с участием работников ТЦК стало задержание военнообязанного мужчины, который от 12 июня 2026-го находился в розыске. На месте собрались около сотни людей, опрокинувших бус военных.

В Генштабе заявили, что объявили о служебной проверке. Они осудили случаи нападений на военнослужащих ТЦК и оценили такие действия, как прямую угрозу обороноспособности страны в условиях войны.

В Минобороны подчеркнули, что нападение на военнослужащих во Львове недопустимо, поэтому все правонарушители должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. В ведомстве отметили, что «мобилизация является необходимой составляющей защиты Украины».

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