Громкий скандал из-за публикации BILD о ядерном оружии: как отреагировали в Украине

Или НАТО или ядерное оружие – именно такие альтернативы видит президент Украины Владимир Зеленский для получения долгосрочных и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Масла в огонь подлили и в немецком издании BILD, написав, что украинские власти "всерьез рассматривают возможность" восстановления запасов ядерного оружия. Более того, если будет приказ, то Украине якобы понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу.

Что на это ответил Зеленский, какое заявление сделали в МИД Украины и почему Трамп считает, что у Украины есть "справедливые аргументы". Обо всех манипуляциях вокруг ядерного оружия в Украине – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Ядерка в Украине: миф или реальность?

На пресс-конференции во время саммита лидеров Европейского союза в четверг, 17 октября, Зеленский сообщил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказал, что Украине для защиты нужно членство в НАТО, ведь гарантии Будапештского меморандума были провалены. Он отметил, что сказал в разговоре с кандидатом в президенты США: "или у Украины будет ядерное оружие, и тогда мы получим защиту. Или наше государство должно быть частью Альянса". Зеленский утверждал, что республиканец сказал ему в ответ, что у Украины есть "справедливые аргументы".

После этого немецкое издание BILD сообщило, что якобы власти Украины действительно серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Издание ссылается на заявление неназванного высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е во время подписания Будапештского меморандума.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", – цитирует издание слова своего анонимного источника.

Более того, по мнению неназванного чиновника, Западу нужно "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях".

В Украине опровергли заявления о ядерке

В свою очередь Украинское Министерство иностранных дел официально опровергло "инсинуации неназванного источника" в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения. Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии, опубликованном на сайте ведомства, напомнил, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

"Украина, внесшая самый большой в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня предстает перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России. Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжает незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривает возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины", – сказал спикер МИД.

Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение его агрессивных планов.

"Следует напомнить, что Россия, занимающаяся ядерным шантажом, находится, хотя и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это страна, которая обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, не применять и не угрожать Украине применением оружия массового уничтожения", – заметил представитель.

Он отметил, что в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений Договора нераспространения ядерного оружия и оставаться ответственным участником международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами".

В свою очередь в Офисе президента Украины также опровергли сообщения таблоида. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя BILD Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он объяснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила вместо обещанных гарантий безопасности, когда Путин начал оккупировать украинские территории.

"Это значит, что Будапештский меморандум не является для нас хорошей защитой, это не настоящий зонтик. И поэтому у нас нет альтернативы, кроме НАТО. Но мы не строим ядерного оружия. Пожалуйста, не меняйте содержание месседжей", – подчеркнул президент.

Генсек НАТО кратко прокомментировал это, повторив: "Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатично и приблизит справедливый мир.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует несколько мировых государств, которые способны посадить Россию за стол переговоров и заставить ее закончить войну в Украине с уважением к территориальной целостности и суверенитету. Дело в том, что эти страны оказывают рычаги влияния на Россию и способны остановить ее экономику.

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