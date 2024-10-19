Громкий скандал из-за ядерного оружия: как отреагировали в Украине — все подробности

Президент Украины Зеленский сделал громкое заявление. Масла в огонь подлили и в издании Билд. Там написали, что украинские власти рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. Более того, если будет приказ, то Украине якобы понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу.

Что на это сказал Зеленский, какое заявление сделали в МИД Украины и почему Трамп считает, что у Украины есть "справедливые аргументы"? Обо всех манипуляциях вокруг ядерного оружия в Украине – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Ядер в Украине: миф или реальность?

17 октября на пресс-конференции в ходе саммита лидеров Европейского союза Зеленский сообщил, что в разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом рассказал, что Украине для защиты нужно членство в НАТО, ведь гарантии Будапештского меморандума были провалены.

Он отметил, что сказал в разговоре с кандидатом в президенты США: «или у Украины будет ядерное оружие, и тогда мы получим защиту. Или наше государство должно быть частью Североатлантического союза». Зеленский утвердил, что республиканец сказал ему в ответ, что у Украины есть «справедливые аргументы».

После этого немецкое издание BILD сообщило, что якобы власти Украины действительно серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

Издание ссылается на заявление неназванного высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е во время подписания Будапештского меморандума.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", – говорится в сообщении.

Более того, по мнению неназванного чиновника, Западу нужно "меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях", сообщается в издании.

В Украине опровергли заявления о ядрышке

В свою очередь, Украинское Министерство иностранных дел официально опровергали "инсинуации неназванных источников" в издании BILD относительно якобы планов Украины по разработке оружия массового уничтожения. Представитель МИД Георгий Тихий в комментарии, обнародованном на сайте ведомства, напомнил, что Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала.

"Украина, внесшая самый большой в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня предстает перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России. Москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины", — говорится в сообщении.

Тихий призвал мировое сообщество усилить давление на Москву, чтобы предотвратить воплощение его агрессивных планов. Спикер объяснил:

"Следует напомнить, что Россия, занимающаяся ядерным шантажом, находится, хотя и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это страна, которая обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, не применять и не угрожать Украине применением оружия массового уничтожения".

Он отметил, что в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности.

"Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений Договора нераспространения ядерного оружия и оставаться ответственным участником международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными актерами" сообщении.

Что сказали в ОП

В свою очередь, в Офисе президента Украины также опровергли сообщения таблоида. Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии 24канала заявил, что уже давно можно перепутать, где слова военного обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов.

Ведь и те, и те, по его словам, "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости". Позже на публикацию Bild также отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он подчеркнул, что "любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками".

Позже президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина никогда не говорила, что хочет создать ядерное оружие. Он пояснил, что говорил о Будапештском меморандуме, когда Украина отказалась от ядерного оружия, но не получила взамен обещанных гарантий безопасности.

Генсек НАТО кратко прокомментировал это, повторив: "Украина будет в НАТО. А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно".

Также Зеленский заявил, что приглашение в НАТО усилит Украину дипломатично и приблизят справедливый мир.

Напомним, Украина не будет создавать никакой угрозы миру, в частности, что касается ядерного оружия.

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