Громкий скандал в Сумах: 51-летнего преподавателя подозревают в притязании к несовершеннолетней студентке

Решается вопрос об отстранении его от должности.

В Сумах 51-летнему преподавателю одного из местных учебных заведений сообщили о подозрении в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней студентки. Инцидент произошел осенью 2021 года.

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По информации правоохранителей, преподаватель остался со студенткой один в одном из кабинетов и совершил против воли девушки действия сексуального характера.

"Такое поведение преподавателя носило системный характер, он постоянно уделял девушке чрезмерное внимание, в частности, задавал непристойные вопросы, предлагал провести домой, пытался поцеловать и т.д.", – говорится в сообщении.

Также преподаватель присылал студентке видео порнографического характера. При этом преподавателю было доподлинно известно, что девушка несовершеннолетняя.

Напомним, преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса отстранили от работы из-за обвинений в сексуальных домогательствах и непристойных сообщениях студенткам.

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