"Громко кричал и упал на тротуар": в ТЦК отреагировали на "драку" с участием военнослужащих

В Харьковском ТЦК и СП прокомментировали появившееся 19 января видео, где снята якобы драка с участием военнослужащих.

Объяснение ситуации дал Харьковский ОТЦК и СП.

"В социальных сетях обнародовано видео, на котором зафиксирована часть конфликтной ситуации между гражданином и военнослужащими группы оповещения. В комментариях к видео говорится о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП военнообязанного гражданина в городе Харькове", — говорится в сообщении ТЦК.

Эти обвинения военнослужащих там назвали бездоказательными и ложными. Равно как неправдивы и голословны обвинения в том, что военнослужащие вроде бы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В ТЦК Харькова пояснили, что группой оповещения в составе военнослужащих районного ТЦК и СП, а также сотрудника Национальной полиции был остановлен гражданин для установления личности и проверки военно-учетных документов.

"Мужчина начал неадекватно себя вести, внезапно применил перечный баллончик, направив его в лицо военнослужащего, а затем начал убегать", — пояснили в ТЦК.

Во время повторной попытки проверки его документов горожанин снова применил перечный баллон, а также "начал громко кричать, упал на тротуар, имитируя совершение на него нападения".

"После этого представления скрылся с места происшествия. Таким образом, к конфликтной ситуации привели противоправные действия именно гражданина, остановленного группой оповещения", — рассказали в ТЦК.

ТЦК прокомментировали новый конфликт в Харькове

Также там заявили, что об инциденте уже проинформированы правоохранительные органы.

Напомним, сотрудники ТЦК и ВЛК могут быть привлечены к ответственности за нарушение правил мобилизации.