"Громко пели песни украинских националистов": в Крыму арестовали троих человек за "Червону калыну"

В оккупированном Крыму арестовали троих жителей села Золотое Поле за то, что они публично слушали украинскую музыку.

Об этом сообщается на сайте так называемого "суда".

11 декабря около местного магазина трое местных жителей, как говорится в материале дела, "слушали и громко пели песни украинских националистов, тем самым выражали свое несогласие с действиями" российской армии.

Им назначили 11, 12 и 13 суток ареста. Двое задержанных также получили штрафы — 30 и 35 тысяч рублей.

Издание "Медиазона" предполагает, что это могут быть крымчане Юнус Буджек, Дилявер Меметов и Валентин Комиссаренко. Именно их осудили 27 декабря. Буджеку и Меметову вменяли по две статьи, Комиссаренко — одну статью о демонстрации запрещенной символики.

Ранее Валентина Комиссаренко уже штрафовали на 45 тысяч рублей по статье о "дискредитации" армии. Вечером 11 декабря он громко включил в своей машине песню "Червона калина".

РФ преследует за украинские песни

После начала полномасштабного вторжение РФ в Украину коллабранты оккупированного Крыма начали активно бороться с местными жителями, который слушают или поют украинские песни. Так, оккупационная "власть" наказала гостей свадьбы в Бахчисарае, которые на праздновании пели и танцевали под "Червону калину". Заведение, в котором для гостей включили украинскую патриотическую песню, закрыли.

В кафе "Краб" города Щелкино в Крыму транслировался клип украинского рэпера YARMAK "Дикое поле". Диджея, который поставил песню, арестовали на 10 суток.

22 ноября 2022 года оккупанты Крыма избили и назначили 14 суток административного ареста бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову. На него составили протокол из-за публикации песни "Червона калина" на странице в соцсети.

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