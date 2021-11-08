Громко ругались на детской площадке: в Тернополе студент сломал ребро мужчине из-за замечаний

Громко ругались на детской площадке: в Тернополе студент сломал ребро мужчине из-за замечаний

У парня нет денег, чтобы заплатить штраф.

В Тернополе студент жестоко избил мужчину, сделавшего ему замечание из-за нецензурной лексики.

Об этом идет речь в решении Тернопольского горрайонного суда, сообщают "Тернопільські події".

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По данным суда, три подростка громко ругались на детской площадке. Прохожий сделал им замечания. Тогда студент Хоростковского профессионального сельскохозяйственного лицея жестоко избил мужчину. Их разняли друзья подозреваемого.

В суде потерпевший сообщил, что у него диагностировали сломанное ребро и ушибы, в результате чего он проходил лечение. Парень не пытался ему возместить расходы на лечение.

Суд присудил ему 15 суток ареста, потому что, как выяснилось, у него нет денег, чтобы заплатить штраф.

Напомним, в Кременчуге Полтавской области голый горожанин пытался затащить в квартиру двоих детей. Злоумышленника передали медикам "скорой".

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