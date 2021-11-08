Громко ругались на детской площадке: в Тернополе студент сломал ребро мужчине из-за замечаний

У парня нет денег, чтобы заплатить штраф.
В Тернополе студент жестоко избил мужчину, сделавшего ему замечание из-за нецензурной лексики.
Об этом идет речь в решении Тернопольского горрайонного суда, сообщают "Тернопільські події".
По данным суда, три подростка громко ругались на детской площадке. Прохожий сделал им замечания. Тогда студент Хоростковского профессионального сельскохозяйственного лицея жестоко избил мужчину. Их разняли друзья подозреваемого.
В суде потерпевший сообщил, что у него диагностировали сломанное ребро и ушибы, в результате чего он проходил лечение. Парень не пытался ему возместить расходы на лечение.
Суд присудил ему 15 суток ареста, потому что, как выяснилось, у него нет денег, чтобы заплатить штраф.
Напомним, в Кременчуге Полтавской области голый горожанин пытался затащить в квартиру двоих детей. Злоумышленника передали медикам "скорой".
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