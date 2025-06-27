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Громкое дело набирает обороты: полиция пришла с обысками к Гусакову и его друзьям (фото)
По делу о возможном мошенничестве при сборе средств для Назария Гусакова продолжаются обыски.
В Киеве и Львове полиция проводит обыски по делу сбора средств на лечение Назария Гусакова.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Следственные действия проходят по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Обыски проводят сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований.
Правоохранители обыскивают места проживания Гусакова, его знакомых и друзей, банковские карты которых он, по данным следствия, мог использовать для получения пожертвований на закупку дорогостоящего препарата. Также проверяются лица, которые помогали с переводами наличных, безналичных средств и криптовалюты.
Цель обысков — задокументировать возможные факты нецелевого использования благотворительных взносов и выяснить, кто мог быть причастен к вероятной преступной схеме.
Киберполиция анализирует движение денег, в том числе криптовалютные кошельки. Финмониторинг проверяет банковские счета Гусакова и лиц, которые могли быть причастны к сборам.
Правоохранители выясняют, были ли средства использованы по назначению, и устанавливают возможных потерпевших. Если вы присылали пожертвования или имеете важную информацию, полиция просит обращаться по номеру следователя Главного следственного управления: 099 302 15 24.
Дело Назария Гусакова
Скандал вокруг 31-летнего Назария Гусакова, который страдает спинальной мышечной атрофией, вспыхнул недавно. Его подозревают в возможном мошенничестве со сборами на лечение.
Мужчину обвиняют, что собранные благотворительные средства могли расходоваться не по назначению. У ряда жертвователей возникли сомнения относительно прозрачности сбора, что и вызвало резонанс в соцсетях.
Нацполиция уже открыла два уголовных производства: по факту мошенничества и отмывания средств.
Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту, что 13 июня Назарий Гусаков выехал из Украины.