Громкое дело набирает обороты: полиция пришла с обысками к Гусакову и его друзьям (фото)

Обыски / © Национальная полиция Украины

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В Киеве и Львове полиция проводит обыски по делу сбора средств на лечение Назария Гусакова.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Следственные действия проходят по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Обыски проводят сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований.

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Правоохранители обыскивают места проживания Гусакова, его знакомых и друзей, банковские карты которых он, по данным следствия, мог использовать для получения пожертвований на закупку дорогостоящего препарата. Также проверяются лица, которые помогали с переводами наличных, безналичных средств и криптовалюты.

Цель обысков — задокументировать возможные факты нецелевого использования благотворительных взносов и выяснить, кто мог быть причастен к вероятной преступной схеме.

Киберполиция анализирует движение денег, в том числе криптовалютные кошельки. Финмониторинг проверяет банковские счета Гусакова и лиц, которые могли быть причастны к сборам.

Правоохранители выясняют, были ли средства использованы по назначению, и устанавливают возможных потерпевших. Если вы присылали пожертвования или имеете важную информацию, полиция просит обращаться по номеру следователя Главного следственного управления: 099 302 15 24.

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Обыски / © Национальная полиция Украины

Обыски / © Национальная полиция Украины

Обыски / © Национальная полиция Украины

Обыски / © Национальная полиция Украины

Дело Назария Гусакова

Скандал вокруг 31-летнего Назария Гусакова, который страдает спинальной мышечной атрофией, вспыхнул недавно. Его подозревают в возможном мошенничестве со сборами на лечение.

Мужчину обвиняют, что собранные благотворительные средства могли расходоваться не по назначению. У ряда жертвователей возникли сомнения относительно прозрачности сбора, что и вызвало резонанс в соцсетях.

Нацполиция уже открыла два уголовных производства: по факту мошенничества и отмывания средств.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту, что 13 июня Назарий Гусаков выехал из Украины.

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