Громкое дело о закупке некачественной одежды для ВСУ: ДБР будет просить суд арестовать Романа Гринкевича

Государственное бюро расследований ( ДБР ) будет просить судей арестовать Романа Гринкевича, подозреваемого в резонансном деле о закупке некачественной военной одежды для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом на брифинге сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, говорится в сообщении пресс-службы ДБР.

По его словам, сейчас Гриневича везут в суд. Залог, который будет просить в качестве альтернативы для задержанного, составит 500 млн грн.

"Следствие еще не завершено и находится фактически на начальной стадии, но после проведенных экспертиз и на основе изучения документов следователи уже понимают всю цепь поставки некачественной одежды. У нас есть полная коммуникация с Министерством обороны, непосредственно с министром обороны", — подчеркнул Алексей Сухачев.

"О подозрениях чиновникам (Минобороны — ред.), как только будет определенный результат, будем выходить на коммуникацию", — добавил он.

Он напомнил, что Министерство обороны признало себя потерпевшей стороной.

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Задержание Романа Гринкевича

В понедельник, 22 января, в 7 часов утра на основании определения суда в Одессе задержан Роман Гринкевич. По данным ДБР, он уклонился от органов досудебного расследования.

Работники ДБР в результате комплекса оперативно-следственных действий установили местонахождение подозреваемого.

Он и его отец – частный предприниматель – подозреваются в организации преступной организации, завладевшей бюджетными средствами.

По данным следствия, члены преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины по поставке одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не отвечало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер ущерба Министерству обороны Украины составляет более 934 млн гривен.

Ему было поставлено в известность о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия. Он пытался договориться о незаконном пересечении границы Украины, чтобы скрыться в одной из стран ЕС.

Напомним, в ДБР объяснили, почему сразу не арестовали сына бизнесмена.

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