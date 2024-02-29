Громкое интервью Буданова: кто "сливает" планы Украины и где конец войны с Россией

"Заморозки" войны не будет. Дроны никогда не заменят наземные войска! России "сливают" планы Украины. Такие громкие заявления сделал глава ГУР Кирилл Буданов в своем новом интервью.

Чем еще шокировал главный разведчик Украины, думающий об увольнении Залужного и как планирует победить врага – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

"Заморозки" войны не будет

Украина никогда не согласится на заморозку войны с Россией, поскольку это будет означать признание оккупации наших территорий. Такое патриотическое заявление сделал главный разведчик Украины Кирилл Буданов в интервью канадскому каналу CBC News. По словам начальника ГУР, захватчики хотят, чтобы Украина признала оккупированные территории российскими. Вот тогда они бы очень громко праздновали свою "победу".

"Россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив нас признать захваченную ими территорию. В этом случае они праздновали бы победу. Этого никогда не случится".

Более того, Кирилл Буданов заявил, что если Россия полностью не развалится изнутри, она будет угрожать войной Украине с "регулярной периодичностью". Об этом он сообщил в разговоре с изданием NV. По его словам, программа-максимум для Украины – это не только выход на границы 1991 года, но и полный развал РФ, который может произойти только изнутри.

"Но этому процессу мы должны максимально способствовать своим мнением, своим оружием, своей дипломатией, своей разведкой. В других обстоятельствах утро 24 февраля 2022 года для Украины будет повторяться с регулярной периодичностью".

России "сливают" планы Украины

Также Буданов прокомментировал заявление Зеленского о том, что планы прошлогоднего украинского контрнаступления стали известны россиянам. Об этом президент Украины отметил 25 февраля на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" и заверил, что у Украины есть план на 2024 год. Однако чем меньше людей знает о планах украинской армии, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для россиян.

Буданов признал, что Россия каким-то образом получила доступ к тайным планам Украины по контрнаступлению.

Цитата 3: “Я не скажу больше Президента. Мы получили, скажем, информацию, доказательства, что планы стали известны РФ. Это серьезная проблема, и мы предпринимаем определенные действия".

Буданов – об уходе Залужного

Также глава украинского ГУР прокомментировал и увольнение Валерия Залужного. Буданов сомневается, что между Зеленским и бывшим главнокомандующим ВСУ Залужным возникали какие-то разногласия. По его словам, между президентом и военачальником вряд ли могут быть личные противоречия, ведь один подчинен другому. Некоторые СМИ допустили – Буданов даже намекнул, что президент принял правильное решение.

"Если все хорошо, все отлично и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?"

Люди VS дроны

Буданов высказал еще одно любопытное мнение. Его тезис о беспилотниках просто разорвал сеть. Буданов отметил, что дроны, какими бы эффективными они ни были, не способны полностью заменить людей на поле боя.

"Дроны никогда не заменят сухопутные силы. Они лишь являются способом их поддержки. С помощью дронов можно нанести урон врагу, но пока, как в Средневековье, военные не придут и не установят флаг, ничего не изменится".

Хотя одно время именно на инновациях и беспилотниках делали ставку и железный генерал Залужный, и главком Сырский, и даже президент. Так, Валерий Залужный в своей статье для CNN назвал рецепт победы над Россией. Он описал вызовы, сдерживающие страну в военном плане, и перечислил ресурсы, на которые нужно опираться, чтобы перехватить инициативу на поле боя и достичь повышения эффективности боевых действий. Как оказалось, все сводится к необходимости существенно увеличить возможности беспилотных и других новейших технологических систем. Этот тезис проходит красной нитью по всей статье Залужного. Именно на беспилотниках и технологическом прорыве подчеркивал генерал.

Тему с дронами подхватил и Сырский. 9 февраля он сделал первое заявление на новой должности – главкома Украины, где не забыл сказать и о важности человеческих жизней и новейших методах борьбы.

"Жизнь и здоровье военнослужащих всегда были и являются главной ценностью Украинской армии. Следовательно, соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава остается как никогда актуальным. Введение новых технических решений и масштабирование успешного опыта как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне.

На первом заседании Ставки в обновленном составе президент Зеленский также говорил об обеспечении ВСУ снарядами, дронами и РЭБ и заверил государственную поддержку отечественных производителей.

Более того, именно ГУР во главе с Будановым приписывают выполнение сложных операций с использованием дронов на территории РФ и на оккупированных Россией частях Украины. Говорят, что таких успешных ударов уже около сотни. Давайте хотя бы вспомним одни из последних прилетов добрых неизвестных беспилотников на Новолипецкий металлургический комбинат. По данным источников издания Инсайдер.UA, была организована атака на завод СБУ и ГУР. Их беспилотники попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа, и таким образом парализовали работу завода. На котором, кстати, производилось сырье для производства российских ракет, артиллерии и беспилотников.

ЦРУ создало Буданова?

Это неудивительно, что такие успешные операции разрабатываются под руководством Кирилла Буданова. Как оказалось, он входил в элитное подразделение ЦРУ. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Буданов был одним из офицеров подразделения Отряд "2245", захватывавшего российские беспилотники и средства связи, чтобы техники ЦРУ могли перепрофилировать их и сломать шифровальные системы.

"Генерал Буданов был восходящей звездой в подразделе 2245 года. Он был известен смелыми операциями в тылу врага и имел глубокие связи с ЦРУ. Агентство подготовило его, а также сделало экстраординарный шаг, отправив на реабилитацию в Национальный военно-медицинский центр после того, как он получил ранение правой руки во время боев на Донбассе"

В публикации указано, что во время одной из операций переодетый в российскую форму Буданов повел спецназовцев через узкий залив на надувных катерах, и они высадились ночью в оккупированном Крыму. Их там ждал элитный российский спецназ. Украинцы дали отпор, ликвидировав нескольких вражеских бойцов, в том числе и сына генерала. После этого украинцы отступили к береговой линии, погрузились в море и часами плыли к контролируемой Украиной территории. Это была крушение для России. И далеко не последняя. Впереди еще много сюрпризов для Путина и его муртадов. Потому что правда на стороне Украины. Верим в ВСУ и приближаем нашу победу.

Напомним, Буданов рассказал, были ли разногласия между Зеленским и Залужным.

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