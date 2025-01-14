Громкое нападение с оружием на бус ТЦК в Харькове: стало известно, кто "освобождал" мобилизованных

Как выяснилось, со стартовым пистолетом на автомобиле Tesla напал на транспорт и работников ТЦК местный харьковский предприниматель.
В Харькове 13 января трое неизвестных напали на бус ТЦК, в котором перевозили мобилизованных. Один из нападавших был вооружен пистолетом. Сегодня в полиции установили личность одного из нападавших – 49-летнего мужчину и задержали его.
При этом начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал детали дерзкого нападения.
По его словам, со стартовым пистолетом на автомобиле Tesla напал на транспорт и сотрудников ТЦК местный харьковский предприниматель.
Мужчина зпблокировал дорогу военной машине, выбил стекло и бросился драться. Отмечается, что 49-летний предприниматель решил таким образом "спасти" своего племянника от мобилизации.
"Хочу подчеркнуть – все мы живем в правовом государстве, именно это отличает нас от нашего врага. Методы "дикого Запада" не просто неприемлемы, но и противозаконны. В Харькове есть все силы и средства для того, чтобы сохранить порядок, хаоса здесь не будет. Как бы ни мечтали об этом российские спецслужбы и пропагандисты, полиция уже сработала – предпринимателя нашли и задержали, он будет отвечать за это нападение исключительно в рамках закона", – заверил Болвинов.
Племянник, которого "освобождали" от ТЦК, работает водителем. По делу он проходит как свидетель. По словам Болвинова, парень уже мобилизован. Относительно других мобилизованных, которые, по сообщениям соцсетей, воспользовались инцидентом и сбежали из буса, полицейский информацию не уточняет.
Задержанному уже сообщили о подозрении в хулиганстве и препятствовании законной деятельности ВСУ. Продолжается поиск второго фигуранта, помогавшего предпринимателю совершать нападение.
Ранее местные паблики сообщали, что в Харькове мужчина с пистолетом выбил окна в бусе ТЦК. После этого из буса сбежали еще двое мужчин.
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