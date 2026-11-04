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Категория
Украина
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Громкое задержание генерала СБУ: НАБУ проводит масштабную операцию – первые детали

В Украине разгорается громкий скандал вокруг чиновников СБУ.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку / © Українська правда

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали генерала СБУ Сергея Дуку, занимающего должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности. Задержание произошло на фоне масштабной антикоррупционной операции "Карфаген".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах.

По информации издания, задержание произошло после того, как НАБУ обнародовало данные о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

По версии следствия, участники группировки систематически передавали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов, чтобы обеспечить беспрепятственную деятельность мошеннических колцентров и других незаконных бизнесов.

В то же время, конкретные обстоятельства задержания Дуки и его процессуальный статус в предоставленном сообщении не уточняются.

Что предшествовало задержанию генерала СБУ

Утром 4 ноября стало известно, что детективы НАБУ проводят обыски у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

В частности, в рамках операции "Карфаген" работники НАБУ и САП разоблачили масштабную преступную организацию. Участники группировки наладили системный подкуп чиновников правоохранительных органов ради прикрытия нелегального бизнеса. Под их защитой работали мошеннические колцентры, наркобизнес и производство контрафакта.

Кроме того, ранее НАБУ сообщило о препятствовании следственным действиям. По данным бюро, один из чиновников СБУ угрожал детективам применением огнестрельного оружия и не допускал их к месту проведения обыска, санкционированного следователем судьей Высшего антикоррупционного суда.

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