Громкое заявление Умерова о мобилизации: как мужчин за границей будут "приглашать" в ряды ВСУ

Новое громкое заявление о мобилизации снова всколыхнуло Украину, только теперь озвучил ее министр обороны Рустем Умеров. Вызвать к родным военкоматам теперь хотят и тех мужчин, которые уехали за границу.

Об этом говорится вэксклюзивные ТСН.

Заявление о мобилизации Умерова

Рустем Умеров сказал, что такой вариант Украина рассматривает уже со следующего года. Мужчинам от 25 до 60 лет в ту же Германию и во все другие страны будут слать свое приглашение в украинские военкоматы. Впрочем, в издании отметили, что министр дал четко понять, что лучше на приглашение отреагировать.

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Украинские мужчины за границей

Как эта система будет функционировать на практике, пока неизвестно, ведь в Раде до сих пор в разработке большой законопроект о мобилизации и демобилизации. Но министр обороны отметил, что сейчас важна справедливость в вопросе мобилизации. Но интересно и то, как военные будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют.

А на эти вопросы будет ответ, когда нардепы представят соответствующий законопроект. Напомним, сделать это они должны уже до конца года – то есть в течение нескольких дней. В то же время Умеров подчеркнул, что для новобранцев будут "варианты выбора" в зависимости от их способностей. Собственно, эту систему уже понемногу внедряют эдакий рекрутинг в сотрудничестве с онлайн-сервисами по поиску работы.

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Там даже мужчины могут выбрать, в какую бригаду хотят попасть. Но даже такие нововведения вряд ли обрадуют тех, кто ломал голову, как уехать за границу. Следующие цифры вас поразят. Только в Германию от 24 февраля 2022 прибыли более 220 тысяч украинских мужчин и это не ребята-школьники, это мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, то есть призывного возраста. Из них в настоящее время в стране находятся 189 484 человек. Такие цифры озвучили в издании Бильда.

А по данным иммиграционных властей Румынии, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году 6 200 украинских мужчин призывного возраста нелегально пересекли 600-километровую границу и получили в Румынии временное убежище.

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Еще около 20 тысяч человек попали туда легально, получив разные льготы, иногда за деньги, иногда – нет, и решили больше не возвращаться. И это мы привели вам примеры только двух стран. Сколько мужчин на самом деле покинули Украину, сейчас можно только догадываться. Но часто такие вояжи, к сожалению, заканчивались трагически.

Как пишет BBC, по неофициальным данным украинской стороны, за 15 месяцев при попытке незаконного пересечения румынской границы погибли 90 человек: кто-то утонул в Тисе, кто-то замерз в горах. Кто-то на такие кардинальные шаги идти не решался, поэтому пытался деньгами или хитростями пересечь границу.

"Схемы" выезда мужчин за границу

Пограничники говорят, что случаев выявления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями, чтобы выехать за границу, сейчас стало больше. Ранее в службе заявляли, что ежесуточно на границах хватают по 20 мужчин, пытающихся незаконно пересечь украинскую границу.

В то же время ежесуточно через западную границу Украины выезжают около 6000 мужчин призывного возраста. Из них около 150-200 человек — это волонтеры или мужчины, выезжающие по системе "Путь". Об этом сообщил заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГНСУ Игорь Матвийчук на пресс-конференции 20 декабря.

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Но не всегда законность оснований можно проверить, ведь кроме волонтеров и водителей, есть еще несколько категорий мужчин, регулярно пересекающих границу: это мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью. Матвийчук назвал эту категорию проблемной, поскольку законодательство не контролирует сопровождение таких людей — "этот механизм не защищен". Ибо один человек с инвалидностью может вывезти из Украины несколько мужчин, а проверить, возвращается ли такое сопровождение, невозможно. Также из Украины в большом количестве уезжают многодетные родители и непригодные для военной службы мужчины.

Система "Оберег"

Сейчас контролировать эти процессы пробуют более плотно. Один из способов внедрен несколько месяцев назад — система Оберег, где о каждом военнообязанном будет известно буквально все: от номера телефона до знаний английского, где учились, когда и чему пересекали границу. Пока система работает не наполну, но как только появится соответствующее решение, ТЦК получат доступ к большему количеству персональных данных украинцев.

И хотя не проходит без тех, кто любыми способами пытается пересечь границу, пограничники на днях сообщили, что за последнее время наоборот больше мужчин в возрасте 18-60 лет возвращаются в Украину. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде". Он также отметил: мнение, что украинцы мужчины бегут из Украины — ошибочно.

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"Отметим, что количество пересечений границы гражданами Украины мужского пола в возрасте 18-60 не увеличивается. К тому же этой категории лиц в целом запрещено покидать пределы Украины на время действия военного положения, а пропуск за пределы страны обеспечивается только тех, на кого не распространяются ограничения в соответствии с правилами пересечения границы, утвержденными постановлением правительства", — сказал он.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк в комментарии "Бабели" заявил, что на самом деле Умеров говорил о другом, а немецкие журналисты сместили акцент. В частности, Умеров рассказывал о рекрутинге и необходимости донести до украинцев за границей, как важно им присоединиться к войску. Павлюк также подчеркнул, что в настоящее время не ведется обсуждение о призыве в ряды ВСУ из-за границы.

Добавим, в Минобороны Украины объяснили слова министра Рустема Умерова о том, что находящихся за рубежом мужчин якобы собираются призвать в ряды ВСУ.

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