Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг: что заявил

Владимир Гройсман / © УНИАН

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Бывший премьер Владимир Гройсман заявил, что возвращает Польше рыцарский крест Ордена Заслуг. Эту награду он получил в 2011 году, когда был мэром Винницы за налаживание связей с польскими городами.

О своем решении эксчельник украинского правительства сообщил на своей странице в Facebook.

Гройсман возвращает свою награду Польше — что заявил

Гройсман объяснил, что этот шаг поддерживает Украину и президента Зеленского после решений польских властей. Он подчеркнул, что это не обида в адрес поляков, к которым относится с большим уважением.

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«Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским. Не с оскорблением польского народа, а с глубоким уважением к нему и благодарностью за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли сердца и дома для наших людей после 24 февраля», — отметил Владимир Гройсман.

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

Бывший премьер-министр также акцентировал внимание на том, что в условиях полномасштабной войны Украина и Польша должны действовать согласованно, поскольку главной угрозой для обоих государств остается агрессия России.

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

«И пока эта война продолжается — споры о прошлом мы не можем себе позволить. Именно к этому и стремится москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад… Мой орден возвращается. Но мое уважение к польскому народу остается», — добавил он.

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

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После этого Владимир Зеленский направил по почте президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла.

Несмотря на это, вечером 20 июня бывшие лидеры Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польши своих орденов Белого Орла.

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