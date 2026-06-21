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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг: что заявил

Владимир Гройсман вернул польскую государственную награду в знак солидарности с Зеленским.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман / © УНИАН

Бывший премьер Владимир Гройсман заявил, что возвращает Польше рыцарский крест Ордена Заслуг. Эту награду он получил в 2011 году, когда был мэром Винницы за налаживание связей с польскими городами.

О своем решении эксчельник украинского правительства сообщил на своей странице в Facebook.

Гройсман возвращает свою награду Польше — что заявил

Гройсман объяснил, что этот шаг поддерживает Украину и президента Зеленского после решений польских властей. Он подчеркнул, что это не обида в адрес поляков, к которым относится с большим уважением.

«Я возвращаю орден в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским. Не с оскорблением польского народа, а с глубоким уважением к нему и благодарностью за все годы поддержки, за миллионы поляков, которые открыли сердца и дома для наших людей после 24 февраля», — отметил Владимир Гройсман.

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

Бывший премьер-министр также акцентировал внимание на том, что в условиях полномасштабной войны Украина и Польша должны действовать согласованно, поскольку главной угрозой для обоих государств остается агрессия России.

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

Гройсман вернул Польше рыцарский крест Ордена Заслуг

«И пока эта война продолжается — споры о прошлом мы не можем себе позволить. Именно к этому и стремится москва: чтобы Варшава и Киев смотрели не вперед, а назад… Мой орден возвращается. Но мое уважение к польскому народу остается», — добавил он.

Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла — последние новости

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого Орла.

После этого Владимир Зеленский направил по почте президенту Польши Каролю Навроцкому Орден Белого Орла.

Несмотря на это, вечером 20 июня бывшие лидеры Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко прибегли к беспрецедентному дипломатическому демаршу, официально заявив о возвращении Польши своих орденов Белого Орла.

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Дата публикации
Количество просмотров
329
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