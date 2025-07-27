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- Украина
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Гроза, град и шквалы: где в Украине существенно ухудшится погода
В воскресенье в ряде регионов, по прогнозу синоптиков, испортится погода.
В Украине сегодня, 27 июля, будет облачно с прояснениями. В некоторых областях ожидаются град и шквалы.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
Согласно прогнозу синоптиков, в западных, Винницкой, днем и Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются умеренные дожди.
На западе — в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, на западе днем с переходом на южный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 25-30°, на западе страны 21-26°; на юге и юго-востоке ночью 20-25°, днем 29-34°, в южной части сильная жара 35-38°.
Ранее синоптики сообщили, каким будет август в Украине. В частности, метеорологи предусматривают август с аномальной жарой и нехваткой осадков. Температурные показатели будут превышать климатические нормы, а дожди будут практически не радовать своей прохладой.