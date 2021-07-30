Гроза, град и сильный ветер: в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение

Гроза, град и сильный ветер: в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение

Местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В Украине синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. Ожидаются грозы, град и порывы сильного ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

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"30 июля днем в юго-восточной части, Харьковской, Полтавской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15—20 м/с. I желтый уровень опасности", — подчеркнули в Укргидрометцентре.

Отметим, что в других областях Украины ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха местами прогреется до 32 градусов.

Напомним, что на выходных, 31 июля — 1 августа, в Украине продержится очень жаркая погода, которую местами будут освежать кратковременные грозовые дожди.

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