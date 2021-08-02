Гроза, град, шквалы: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях.

Сегодня, 2 августа, днем в Одессе и области ожидается гроза, град, шквалы.

Об этом сообщает Гидрометеорологичний центр Черного и Азовского морей.

Также читайте Погода в Украине: в западных регионах объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили желтый уровень опасности — погода опасна для людей и транспорта.

Напомним, согласно прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, которым он ранее поделился с ТСН.ua, лето в этом году будет жарким, но с дождями и грозами.

Так, согласно его расчетам, август будет довольно жарким и богатым на осадки: 1-3 августа — сильная жара, 2 августа — гроза и буря, 8 — буря, 11-14, 22, 27 и 29 августа — дожди, от 19 до 21 и от 23 до 26 августа — жара.

Погода в Украине: жару с дождями прогнозируют в большинстве регионов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку