Гроза и сильный дождь: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Гроза и сильный дождь: в Одесской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях.

Сегодня, 5 июля, в Одесской области ожидается гроза.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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С 21:00 4 июля до 21:00 5 июля ожидаются сложные погодные условия.

В Одессе ожидается дождь, гроза и ветер 9-14 м\с. В Одесской области — днем сильный дождь и гроза.

На автодорогах области видимость во время дождя 1-2 км.

Напомним, 5 июля синоптики обещают переменную облачность. В Украине предупреждают о грозах и дождях. Только днем на юге и в центре будет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Местами — шквалы до 15 м/с.

Днем в Украине обещают в пределах 24-29 градусов тепла. Немного прохладнее будет в Карпатах — около 24 градусов тепла, а также в западных областях — 24-27 градусов выше нуля. Теплее всего будет в Луганской области — более +30.

Погода в Украине: в регионах ожидаются грозы, град и шквалы, объявлено штормовое предупреждение

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