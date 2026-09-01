Гроза, туман и дожди: синоптики назвали регионы, в которых 2 сентября будет наиболее опасно

Синоптики рассказали, когда в Украине станет прохладнее / © ТСН

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2 сентября в Украине ожидается умеренно тёплая и преимущественно сухая погода с комфортной температурой, и лишь в отдельных регионах возможны кратковременные дожди.

Подробный прогноз погоды — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине 2 сентября

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в период со 2 по 4 сентября влажный атлантический воздух и умеренно тёплая воздушная масса будут обеспечивать комфортный температурный режим: ночью следует ожидать от +10 до +15 градусов тепла, днём воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла.

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«В то же время значительных осадков не ожидается, поэтому в экосистемах области по-прежнему будет преобладать чрезвычайный, 5-й класс пожарной опасности», — отметил синоптик.

В то же время Постригань предупреждает, что в первые выходные сентября активизируется балканская фронтальная система, которая может принести более интенсивные дожди, грозы и более заметное понижение температуры.

«Однако говорить о настоящем наступлении осени пока рано», — подчеркнул метеоролог.

В среду, 2 сентября, в Прикарпатье, в большинстве центральных, ночных и северных областей холодный атмосферный фронт принесет местами кратковременный дождь, сообщаютв Украинском гидрометцентре. По прогнозу синоптиков, на остальной территории страны погоду без осадков будет определять область высокого давления.

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«Западный ветер принесет прохладный воздух, влияние которого будет сильнее ощущаться ночью, днём ожидается умеренная теплота, ощутимо теплее будет в Закарпатье и в юго-восточной части», — говорится в сообщении.

В целом по стране будет переменная облачность, ветер будет дуть преимущественно западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +9 до +15 градусов тепла, в Карпатах ночью будет от +5 до +10 градусов тепла.

Днем ожидается от +22 до +27 градусов тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части температура воздуха поднимется до +31, в Карпатах днем столбики термометров будут показывать от +17 до +22 градусов выше нуля.

Погода в Украине 2 сентября / © Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что 2 сентября в восточных, северных, центральных (кроме Винницкой), южных (кроме Одесской), Хмельницкой и Харьковской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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2 сентября синоптики предупредят о чрезвычайной пожарной опасности в Украине / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 2 сентября будет облачно с прояснениями, сообщают синоптики. Ночью пройдут кратковременные дожди, днём осадков не ожидается.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём — от +22 до +27 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днём следует ожидать от +23 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области и городе Львове 2 сентября погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а вечером — влияние высотной впадины, сообщают метеорологи.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, только вечером местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром сохранится слабый туман. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в регионе ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +10 градусов тепла, днём воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 2 сентября ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха ночью по области будет колебаться от +14 до +19 градусов тепла, местами ожидается до +9 градусов тепла, днем столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов тепла.

В то же время синоптики предупреждают: на автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +17 до +19 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 2 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +29 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +14 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +29 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 2 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем в городе Днепр и местами по области пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +10 до +15 градусов тепла;

днём от +26 до +31 градуса тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +27 до +29 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в первую неделю сентября.

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