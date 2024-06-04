Грозы, ветер и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 5 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 5 июня.

В Украине в среду, 5 июня, облачно с прояснениями. Дневная температура воздуха будет колебаться от 20° до 26° тепла.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В большинстве районов Левобережья днем местами град и шквалы 15-20 м/с. На юго-востоке — ночью, а днем на юге страны без осадков.

Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, в юго-восточной части до 22°; днем в западных, северных и Винницкой областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, в Крыму до 35°; на высокогорье Карпат ночью 8-13°, днем 15-20°.

В Киеве и области 5 июня ожидаются опасные метеорологические явления. Синоптики предупреждают о грозе и первом уровне опасности.

Возможен дождь и гроза, ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 21-26°. В Киеве ночью – 15-17°, днем – 24-26°.

Напомним, в Украину идет похолодание – синоптик сообщила о дождях и понижении температуры.

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