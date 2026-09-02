Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 3 сентября / © Associated Press

Реклама

В четверг, 3 сентября, в Украине ожидается переменная погода с грозовыми дождями и комфортной температурой воздуха. Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что 3–4 сентября погоду будет определять высотная впадина Скандинавского циклона.

Реклама

«В нестабильной воздушной массе атлантического происхождения под воздействием все еще активного сентябрьского солнца днём будет развиваться конвективная облачность, местами с кратковременными грозовыми дождями. При прояснениях и достаточной влажности воздуха в ночь на 4 сентября возможны первые осенние туманы», — прогнозирует метеоролог.

Реклама

По словам синоптика, ночью следует ожидать от +9 до +14 градусов тепла, а днём — от +22 до +27 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют переменчивую погоду на территории страны 3 сентября. Ночь пройдет спокойно и без осадков, а вот днем в большинстве областей пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами.

Как отмечают метеорологи, сухая и солнечная погода сохранится лишь на востоке страны и в Крыму. Западный ветер со скоростью 5–10 м/с принесет дополнительную прохладу.

Предстоящая ночь обещает быть довольно прохладной: в целом по Украине термометры покажут от +9 до +15 градусов, а на юге — от +13 до +18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до комфортных +21…+26 градусов тепла. Теплее всего будет на юге, юго-востоке и в Закарпатье, где столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

Реклама

В Карпатах сохранится прохлада: ожидается от +5 до +10 градусов ночью и от +15 до +20 градусов днём.

© Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают, что 3 сентября в северных, восточных, центральных (кроме Винницкой), южных, Хмельницкой и Харьковской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

© Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 3 сентября будет переменная облачность, прогнозируют синоптики. Если ночь пройдет без осадков, то днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с. Температура по области ночью составит от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +12 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Погода во Львове

3 сентября во Львовской области погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины. В регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами, днём по всей территории пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 3 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью в регионе будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла. В Харькове температура воздуха составит ночью от +14 до +16 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 3 сентября ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет дуть северный со скоростью 6–11 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +25 до +27 градусов тепла. Температура морской воды составит +22…+23 градуса тепла.

В то же время метеорологи предупреждают, что на автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость составит 1–2 км.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 3 сентября будет облачно с прояснениями, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области составит:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +25 до +30 градусов тепла.

В городе Днепр:

ночью ожидается от +14 до +16 градусов тепла;

днём столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать украинцам в первую неделю сентября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров