- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Грозовой фронт движется на Украину: какие регионы освежат дожди 22 июня, а где будет жара
Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами в большинстве регионов Украины, включая столицу, однако дневная температура воздуха все равно достигнет жарких 26–31° тепла.
В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность, которая принесет летние дожди и грозы в большинство областей, однако жара не будет отступать.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в регионах Украины
Ночью без осадков. Однако уже днем ситуация изменится: на большей части территории Украины кроме южных и юго-восточных регионов пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.
Ночью столбики термометров покажут 14–19°, днем воздух прогреется до комфортных, но жарких 26–31°.
В восточных областях будет прохладнее — ночью 11–16°, а днем температура будет колебаться в пределах 23–28°.
Погода в Киеве и Киевской области
Жителям столичного региона днем также следует прихватить с собой зонтики. На Киевщине и в Киеве прогнозируют переменную облачность. Если ночью пройдет без осадков, то днем ожидаются кратковременные дожди, а по области местами возможны грозы.
Температура в Киевской области: ночью 14–19°, днем столбики поднимутся до 26–31°.
Температура в Киеве: ночь будет теплой — 17-19 °, а днем в столице ожидается жара около 30 °.
Скорость и направление ветра в столичном регионе будут соответствовать общеукраинским тенденциям — северо-западному, 7–12 м/с.