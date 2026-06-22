Грозовой фронт движется на Украину: какие регионы освежат дожди 22 июня, а где будет жара

Погода в Украине / © ТСН

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В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность, которая принесет летние дожди и грозы в большинство областей, однако жара не будет отступать.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в регионах Украины

Ночью без осадков. Однако уже днем ситуация изменится: на большей части территории Украины кроме южных и юго-восточных регионов пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

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Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 7–12 м/с.

Ночью столбики термометров покажут 14–19°, днем воздух прогреется до комфортных, но жарких 26–31°.

В восточных областях будет прохладнее — ночью 11–16°, а днем температура будет колебаться в пределах 23–28°.

Карта погоды на 22 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области

Жителям столичного региона днем также следует прихватить с собой зонтики. На Киевщине и в Киеве прогнозируют переменную облачность. Если ночью пройдет без осадков, то днем ожидаются кратковременные дожди, а по области местами возможны грозы.

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Температура в Киевской области: ночью 14–19°, днем столбики поднимутся до 26–31°.

Температура в Киеве: ночь будет теплой — 17-19 °, а днем в столице ожидается жара около 30 °.

Скорость и направление ветра в столичном регионе будут соответствовать общеукраинским тенденциям — северо-западному, 7–12 м/с.

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