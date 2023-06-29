Грозовой шторм наделал беды: в Киеве и трех областях частично нет света

В Минэнерго отмечают, что дефицита электроэнергии в системе нет.
Из-за непогоды и грозового шторма по состоянию на утро 29 июня обесточены 90 населенных пунктов в трех областях. Также более 5-ти тысяч потребителей без света в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В частности, из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области и обесточивались 64 населенных пункта, Донецкой – 17, Киевской – 9 населенных пунктов.
Относительно ситуации со светом в прифронтовых областях:
По данным Минэнерго, из-за обстрелов без света остались 16 населенных пунктов в Донецкой области, часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
Также обесточены две шахты, все шахтеры выведены на поверхность. Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.
За прошедшие сутки заживало более 13 тысяч потребителей.
В Минэнерго отмечают, что дефицита электричества нет. Электроэнергии вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.
Напомним, 28 июня синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, непогода охватила регионы в среду днем. Был объявлен I уровень опасности, желтый.
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