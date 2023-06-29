Грозовой шторм наделал беды: в Киеве и трех областях частично нет света

В Минэнерго отмечают, что дефицита электроэнергии в системе нет.

Из-за непогоды и грозового шторма по состоянию на утро 29 июня обесточены 90 населенных пунктов в трех областях. Также более 5-ти тысяч потребителей без света в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В частности, из-за ухудшения погодных условий в Днепропетровской области и обесточивались 64 населенных пункта, Донецкой – 17, Киевской – 9 населенных пунктов.

Относительно ситуации со светом в прифронтовых областях:

По данным Минэнерго, из-за обстрелов без света остались 16 населенных пунктов в Донецкой области, часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

Также обесточены две шахты, все шахтеры выведены на поверхность. Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

За прошедшие сутки заживало более 13 тысяч потребителей.

В Минэнерго отмечают, что дефицита электричества нет. Электроэнергии вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.

Напомним, 28 июня синоптики объявили штормовое предупреждение. В частности, непогода охватила регионы в среду днем. Был объявлен I уровень опасности, желтый.

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