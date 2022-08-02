Грозовые дожди, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на вторник, 2 августа

Во вторник, 2 августа, в Украине будет преимущественно дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 2 августа в стране, кроме большинства западных областей, ожидаются кратковременные дожди, грозы, на юге и востоке страны днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура днем 23-28°, на Закарпатье до 30°.

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2 августа в центральных, южных и восточных областях из-за гроз, днем на юге и востоке страны в отдельных районах из-за града и шквалов 15-20 м/с объявлен I уровень опасности, желтый. В то же время, 2 августа в Житомирской, Киевской, Сумской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 2 августа будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура днем 25-27°. Также в столице и области 2 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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