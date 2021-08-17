Грозовые дожди и шквальный ветер: на Одесскую область надвигается атмосферный фронт

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.
На Одесскую область надвигается атмосферный фронт, объявлено желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, 18 августа на территории Одесской области ожидаются сильные дожди с грозами, местами град.
Также прогнозируется шквальный ветер с порывами до 15-20 м\с.
Ранее синоптики сообщали, что в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.
В частности, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.