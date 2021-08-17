Грозовые дожди и шквальный ветер: на Одесскую область надвигается атмосферный фронт

Грозовые дожди и шквальный ветер: на Одесскую область надвигается атмосферный фронт

Синоптики предупреждают о сложных погодных условиях.

На Одесскую область надвигается атмосферный фронт, объявлено желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, 18 августа на территории Одесской области ожидаются сильные дожди с грозами, местами град.

Также прогнозируется шквальный ветер с порывами до 15-20 м\с.

Ранее синоптики сообщали, что в августе будет немало жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 года будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.

В частности, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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