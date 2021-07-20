Грозовые дожди и жара на востоке: прогноз погоды в Украине на среду, 21 июля

Днем в стране порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В среду, 21 июля, Украину накроют грозовые дожди.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране дожди, грозы, ночью в западных областях, утром и днем в северных и центральных областях значительные дожди, в южных областях местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 19-24°, в юго-восточной части ночью 20-25°, днем 28-33°.
В Киеве 21 июля ночью ожидается умеренный, днем значительный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 21-23°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.