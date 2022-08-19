Грозовые дожди и жара: прогноз погоды в Украине на выходные, 20-21 августа

Выходные, 20-21 августа, в Украине будут преимущественно дождливыми, а на юге, востоке и Закарпатье еще и жаркими.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 20 августа на Левобережье и в Крыму, днем местами и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°, в южных и восточных областях 26-31°, на Закарпатье до 35°, в Карпатах 20-25°.

В воскресенье, 21 августа, днем на Закарпатье и Прикарпатье грозовые дожди, на Левобережье местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны до 21°, днем 25-30°, в восточных областях до 34°, в Прикарпатье 21-26°.

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20 августа на Левобережье, Черкасской и Кировоградской областях из-за гроз, днем в южных и юго-восточных областях в отдельных районах из-за града и шквалов объявлен I уровень опасности, желтый. 20-21 августа в Харьковской, Сумской, 20 августа и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 20 августа ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°. В воскресенье, 21 августа, в столице будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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