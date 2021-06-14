Грозовые дожди, местами град и шквалы: прогноз погоды в Украине на вторник, 15 июня

В Карпатах и на юге стране прогнозируют ливни.

Во вторник, 15 июня, в Украине будет переменно облачная погода с грозовыми дождями.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем, кроме западных и северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с, ночью в Карпатах, днем в южной части значительные дожди. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве 15 июня местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

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