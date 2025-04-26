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Грозовые дожди, заморозки и похолодание: прогноз погоды до конца недели
Синоптик предупредила о резком перепаде температуры в Украине.
В Украину пришло похолодание. Через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт и будет тянуть дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Сегодня, 26 апреля, погода в Украине будет неустойчивой. Дожди в дневные часы ожидаются на юге, востоке и большинстве центральных областей.
На востоке будет сухо. В западных, северных областях, большинстве центральных ожидается понижение температуры воздуха до +12+17 градусов.
В Киеве 26 апреля в ближайшую ночь и утром пройдут грозовые дожди, завтра днем без существенных осадков.
В субботу в столице похолодает до +12+14 градусов.
Погода 27 апреля
Дожди 27 апреля пройдут в Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, в Кропивницком с районами, местами в южной части и вечером в восточных областях.
На остальной территории Украины в воскресенье осадки маловероятны.
«В воскресенье везде в Украине будет преобладать прохладная погода с температурой воздуха +10+16 градусов. В ночные часы 27 и 28 апреля на севере, западе и центре, 28 апреля и на востоке есть вероятность заморозков на почве», — написала она.
Напомним, ранее мы писали о том, что над Украиной нависли две угрозы и где ожидается опасность.