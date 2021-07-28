Грозы, дождь и град: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Закарпатье

На Закарпатье объявили о 1 уровне опасности..
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Закарпатской области 28 июля.
Об этом сообщили в Закарпатском центре по гидрометеорологии, пишет mukachevo.net.
"Вечером 28 июля преимущественно в восточных районах Закарпатья ожидаются грозы, местами значительные дожди и град. Во время грозы вероятно усиление ветра 15-20 м/с", — говорится в сообщении.
Следовательно, на Закарпатье объявили о 1 уровне опасности, желтым.
Напомним, в Ровенской области выпал град, налетел сильный ветер и ливень.