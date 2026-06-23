Грозы, град и похолодание: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 23 июня / © Pixabay

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Погода в Украине изменится: холодный атмосферный фронт принесет грозовые ливни, град и порывистый ветер, после чего в большинстве областей наступит заметное похолодание.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 23 июня через Украину пройдет холодный атмосферный фронт. По словам эксперта, в большинстве областей Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны шквалы.

Днём на севере страны, а также в Ровенской и Волынской областях облака рассеются, и дожди прекратятся. Диденко прогнозирует, что столбики термометров в этих регионах покажут от +24 до +29 градусов, тогда как южные и юго-восточные территории останутся в зоне жары — там ожидается около +27…+32 градусов.

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В свою очередь синоптик Игорь Кибальчич в комментарии для «Телеграф» рассказал, что после кратковременной жары в Украине ожидается похолодание, которое с 25 июня сильнее всего ощутят жители северных, центральных и восточных областей. По словам синоптика, из-за притока прохладного воздуха из Скандинавии и Прибалтики температура на Левобережье опустится на 3–5 градусов ниже нормы, пройдут кратковременные дожди с грозами.

В то же время на западе и юго-западе страны будет теплее всего. Синоптик также предупредил, что, несмотря на периодические осадки, в лесах большинства регионов всё равно будет сохраняться высокий уровень пожарной опасности.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 23 июня в целом будет облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью в северной части местами пройдут кратковременные дожди, на остальной территории осадков не ожидается.

В течение дня почти на всей территории страны, за исключением северных и северо-восточных регионов, ожидаются грозовые ливни средней интенсивности, которые местами будут сопровождаться градом и шквальным ветром с порывами до 15–20 метров в секунду.

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При этом в Закарпатье и в Карпатском регионе возможны сильные затяжные дожди. Преобладать будет северо-западный ветер, его скорость составит 7–12 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +15 до +20 градусов, а днем термометры покажут от +27 до +32 градусов, хотя на западе и севере страны будет прохладнее — в пределах +23…+28 градусов.

Погода в Украине 23 июня / © Укргидрометцентр

В то же время в Гидрометцентре предупреждают, что днём 23 июня в южных, большинстве западных и центральных областей ожидаются грозы, а в отдельных районах возможны град и шквалистый ветер со скоростью 15–20 метров в секунду. Из-за непогоды в этих регионах объявлен первый (желтый) уровень опасности, поскольку ухудшение погоды может затруднить движение транспорта и работу коммунальных, строительных и энергетических предприятий.

Синоптики предупреждают о непогоде 23 июня / © Укргидрометцентр

В то же время в период с 23 по 25 июня на большей части территории страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупреждают о пожарной опасности 23 июня в нескольких областях Украины / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных городах Украины 23 июня.

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