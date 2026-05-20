Грозы, град и шквальный ветер: синоптик рассказал, какие области накроет непогода

В Черкасской области объявлен первый уровень опасности из-за резкого ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждают о развитии мощных грозовых процессов, шквалистом ветре и граде. Жители региона призывают быть крайне осторожными в ближайшие дни.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, в ближайшее время погодные условия в Центральной Украине могут доставить немало хлопот местным жителям и коммунальным службам.

Черкасская область оказалась на линии неустойчивой погоды

Метеоролог подчеркнул, что расслабляться и игнорировать сигналы о непогоде сейчас ни в коем случае нельзя. Атмосферный фронт принес в регион серьезные риски.

«Не игнорируйте предупреждение. Сегодня и завтра, 21 мая, синоптическая ситуация останется взрывоопасной, и наш регион остается на линии неустойчивой погоды. В пиковые часы дневного прогрева атмосфера снова активизирует развитие грозовых процессов», — заявил Постригань.

Он добавил, что вместе с мощными грозами сохраняется очень высокая вероятность возникновения сопутствующих опасных природных явлений, в частности, разрушительного шквалистого усиления ветра со скоростью 17-22 м/с и выпадения локального града.

Где именно действует штормовое предупреждение

Официальная оговорка от синоптиков касается всей территории области без исключения, включая областной центр. Специалисты уже объявили первый уровень опасности — желтый.

«На Черкасщине действует предупреждение: 20 и 21 мая по Черкасской области и Черкассы грозы, в отдельных районах град 6-19 мм и шквалы 17-22 м/с. И уровень опасности, желтый!» — подчеркнул руководитель гидрометцентра.

Несмотря на штормовые явления, температурные показатели в регионе будут оставаться достаточно высокими и по-настоящему пожилыми. Так, в ночные часы столбики термометров будут колебаться в пределах 13–18° тепла, а днем воздух прогреется до комфортных 23–28°.

Напомним, синоптики предупреждают о неустойчивой погоде в Украине из-за влияния атмосферных фронтов. В большинстве областей в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, грозы и местные ливни.

По прогнозам, температура воздуха будет колебаться от +18 до +29 градусов в зависимости от региона. В Киеве также возможны дожди и грозы, однако сохранится теплая погода.

Также украинцев предупредили об опасных погодных явлениях во вторник, 20 мая. Часть регионов накроют грозы, а кое-где ожидаются град и сильный ветер.

