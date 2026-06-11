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Грозы, град и шквалы: где и когда объявлено штормовое предупреждение
Погода в Украине резко изменится — регионы накроют осадки и сильный ветер.
В пятницу, 12 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Регионы покроют сильные грозы, град и шквалы.
Об этом сообщили в Укргидромецентре и ГСЧС.
Ночью сильные дожди прогнозируют в западных областях, кроме Волыни. Днем осадки пройдут в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве.
Днем в большинстве регионов Украины кроме западных областей прогнозируют грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о I уровне опасности (желтый).
«Непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, повлиять на движение транспорта. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности», — предупреждают спасатели.
Погода в Украине 12 июня — прогноз
Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в пятницу Украину в разгар лета накроет сильное похолодание. В частности, в западных областях похолодает до +11-15°. В то же время, в большинстве регионов Украины в течение дня будет от 24° до 28° тепла.
В Киеве 12 июня будет дождь, гроза и ливни. Температура воздуха в столице будет днем +24°.
В то же время метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что температура упадет на 10 °. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°. Уже с 14 по 17 июня будет ветрено и с периодическими дождями.