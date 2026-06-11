ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
165
Время на прочтение
2 мин

Грозы, град и шквалы: где и когда объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине резко изменится — регионы накроют осадки и сильный ветер.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Непогода.

Непогода. / © pixabay.com

В пятницу, 12 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Регионы покроют сильные грозы, град и шквалы.

Об этом сообщили в Укргидромецентре и ГСЧС.

Ночью сильные дожди прогнозируют в западных областях, кроме Волыни. Днем осадки пройдут в Киевской, Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а также в Киеве.

Днем в большинстве регионов Украины кроме западных областей прогнозируют грозы, местами град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 июня. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 12 июня. / © Укргидрометцентр

Из-за ухудшения погоды объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Речь идет о I уровне опасности (желтый).

«Непогода может усложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, повлиять на движение транспорта. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности», — предупреждают спасатели.

Погода в Украине 12 июня — прогноз

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что в пятницу Украину в разгар лета накроет сильное похолодание. В частности, в западных областях похолодает до +11-15°. В то же время, в большинстве регионов Украины в течение дня будет от 24° до 28° тепла.

В Киеве 12 июня будет дождь, гроза и ливни. Температура воздуха в столице будет днем +24°.

В то же время метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что температура упадет на 10 °. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7°. Уже с 14 по 17 июня будет ветрено и с периодическими дождями.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
165
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie