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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: синоптики объявили желтый уровень опасности

В Украине 10 июня часть областей покроют грозы, град и шквалы до 15–20 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности и предупредили о возможных осложнениях для транспорта, коммунальных и энергетических служб.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Гроза (иллюстративный фото)

Гроза (иллюстративный фото) / © unsplash.com

В Украине 10 июня ожидаются опасные явления погоды. В ряде областей прогнозируют грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, во вторник днем ненастье ожидается в западных областях, кроме Хмельницкой, а также в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях.

В этих регионах возможны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. / © Укргидрометцентр

Из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности – желтый.

В Укргидрометцентре предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, на прошлой неделе в части областей Украины фиксировались дожди и грозы. Синоптики уже рассказали, какой будет погода в стране в ближайшие дни.

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Дата публикации
Количество просмотров
151
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