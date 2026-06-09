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Грозы, град и шквалы накроют часть Украины: синоптики объявили желтый уровень опасности
В Украине 10 июня часть областей покроют грозы, град и шквалы до 15–20 м/с. Синоптики объявили желтый уровень опасности и предупредили о возможных осложнениях для транспорта, коммунальных и энергетических служб.
В Украине 10 июня ожидаются опасные явления погоды. В ряде областей прогнозируют грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
По данным синоптиков, во вторник днем ненастье ожидается в западных областях, кроме Хмельницкой, а также в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях.
В этих регионах возможны грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за ухудшения погоды объявлен I уровень опасности – желтый.
В Укргидрометцентре предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Напомним, на прошлой неделе в части областей Украины фиксировались дожди и грозы. Синоптики уже рассказали, какой будет погода в стране в ближайшие дни.