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Грозы, град и шквалы накроют ряд областей Украины: где и когда будет непогода
В большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.
Сегодня, 19 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода, однако часть областей накроют дожди, грозы и сильный ветер. В некоторых регионах возможны град и шквал.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По прогнозу синоптиков, наиболее неустойчивой погодой будет в западных областях, а также на Житомирщине и Винницкой области. Там ожидаются умеренные дожди с грозами, местами они могут оказаться значительными. Днем зона осадков частично распространится на Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области.
В отдельных районах возможны опасные явления погоды: град и шквалы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.
«Такая погода может привести к локальным перебоям в работе транспорта, коммунальных служб и энергетической инфраструктуры», — предупреждают синоптики.
Погода в Киеве и области
В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем 26-31°.
В Киеве ночью 15-17°, днем 29-31°.
Напомним, мощная непогода накрыла Прикарпатье. В Коломые на Ивано-Франковщине из-за урагана поврежден фасад здания Музея писаночной росписи.