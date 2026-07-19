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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Грозы, град и шквалы накроют ряд областей Украины: где и когда будет непогода

В большинстве областей Украины ожидается существенное ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозы, местами град, шквалы и сильные ливни.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода испортится

Погода испортится / © Pixabay

Сегодня, 19 июля, в Украине ожидается жаркая летняя погода, однако часть областей накроют дожди, грозы и сильный ветер. В некоторых регионах возможны град и шквал.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По прогнозу синоптиков, наиболее неустойчивой погодой будет в западных областях, а также на Житомирщине и Винницкой области. Там ожидаются умеренные дожди с грозами, местами они могут оказаться значительными. Днем зона осадков частично распространится на Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области.

В отдельных районах возможны опасные явления погоды: град и шквалы ветра со скоростью 15-20 метров в секунду.

«Такая погода может привести к локальным перебоям в работе транспорта, коммунальных служб и энергетической инфраструктуры», — предупреждают синоптики.

Погода в Киеве и области

В Киевской области переменная облачность. Ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 13-18°, днем ​​26-31°.

В Киеве ночью 15-17°, днем ​​29-31°.

Напомним, мощная непогода накрыла Прикарпатье. В Коломые на Ивано-Франковщине из-за урагана поврежден фасад здания Музея писаночной росписи.

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Дата публикации
Количество просмотров
63
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