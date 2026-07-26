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Грозы, град и шквалы: в ряде регионов на 27 июля объявили желтый уровень опасности
Днем 27 июля западные области Украины накроет непогода: синоптики прогнозируют грозы, град и шквалистый ветер.
В понедельник, 27 июля, в западных регионах Украины ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о грозах, сильном ветре и граде, из-за чего объявлен I уровень опасности (желтый).
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
«Днем 27 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности желтый», — предупредили синоптики.
Из-за сильного ветра и осадков возможны локальные негативные последствия для инфраструктуры. В частности, погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлечь за собой проблемы с движением транспорта на автодорогах.
Напомним, синоптики прогнозируют возвращение летней жары в Киев 27 июля.