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- Украина
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Грозы, град и сильный ветер: какие регионы снова накроет ненастье
Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
В среду, 30 июля, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозов, града и шквалов. Ненастье обойдет запад и восток.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"30 июля в Украине грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сильные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.
Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с начала августа жара вернется в Украину. Так, в юго-восточных областях снова температура воздуха повысится до +35-38 градусов.