Грозы, град и сильный ветер: какие регионы снова накроет ненастье

Гроза / © pixabay.com

Реклама

В среду, 30 июля, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозов, града и шквалов. Ненастье обойдет запад и восток.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 июля в Украине грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сильные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Реклама

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с начала августа жара вернется в Украину. Так, в юго-восточных областях снова температура воздуха повысится до +35-38 градусов.

Дата публикации 13:18, 26.07.25 Количество просмотров 81 Рекордная жара в резиденции Санта-Клауса и прогноз погоды в Украине