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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
802
Время на прочтение
1 мин

Грозы, град и сильный ветер: какие регионы снова накроет ненастье

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Возможны грозы.

Гроза / © pixabay.com

В среду, 30 июля, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение из-за грозов, града и шквалов. Ненастье обойдет запад и восток.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 июля в Украине грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях сильные дожди, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях днем местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение – I уровень опасности, желтый.

Напомним, синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с начала августа жара вернется в Украину. Так, в юго-восточных областях снова температура воздуха повысится до +35-38 градусов.

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Дата публикации
Количество просмотров
802
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