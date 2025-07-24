Погода в июле / © ТСН

Реклама

В пятницу, 25 июля, атмосферный фронт коснется западных областей Украины и потому пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Днем и вечером в пятницу грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины.

Реклама

На остальной территории Украины будет сухая погода.

Температура воздуха 25 июля составит +28+32 градуса, на юге +31+35 градусов.

Ячейка свежей погоды возникнет в пятницу на северо-западе (см. карту ниже — ред .).

Карта погоды на 25 июля / © Наталия Диденко / Facebook

Погода в Киеве

В Киеве 25 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше.

Реклама

Ночью без осадков, днем местные дожди с грозами.

Когда ждать ослабления жары

Ослабление жары ожидается 31 июля.

«А пока — все в тень, пить водичку, есть арбузы, варить зеленый чай с мятой, брать с собой маленький веер или махать на себя и соседа по маршрутке или в театральном сквере программкой из театрального сезона — сделаем культурное промо нашим славным театрам, пока они на кану Диденко.

Раньше синоптики сделали прогноз погоды на июль: будет месяц контрастов — +40 и «всемирный потоп».

Реклама