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Грозы и дожди на западе, жара до +35 на юге — прогноз погоды на 25 июля
Ослабление жары ожидается 31 июля, прогнозирует Диденко.
В пятницу, 25 июля, атмосферный фронт коснется западных областей Украины и потому пройдут кратковременные дожди и грозы.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Днем и вечером в пятницу грозовые дожди дойдут до Житомирщины, Черниговщины и Киевщины.
На остальной территории Украины будет сухая погода.
Температура воздуха 25 июля составит +28+32 градуса, на юге +31+35 градусов.
Ячейка свежей погоды возникнет в пятницу на северо-западе (см. карту ниже — ред .).
Погода в Киеве
В Киеве 25 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +30 градусов, временами выше.
Ночью без осадков, днем местные дожди с грозами.
Когда ждать ослабления жары
Ослабление жары ожидается 31 июля.
«А пока — все в тень, пить водичку, есть арбузы, варить зеленый чай с мятой, брать с собой маленький веер или махать на себя и соседа по маршрутке или в театральном сквере программкой из театрального сезона — сделаем культурное промо нашим славным театрам, пока они на кану Диденко.
Раньше синоптики сделали прогноз погоды на июль: будет месяц контрастов — +40 и «всемирный потоп».