Грозы и ливни: прогноз погоды в Украине на среду, 17 августа

В среду, 17 августа, в Украине из-за гроз и ливней объявлен I уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 17 августа в стране ожидают умеренные кратковременные дожди с грозами (на востоке страны местами), днем в юго-западных областях значительные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 23-28°, на Закарпатье и юге Одесской области до 31°, в юго-восточной части страны 29-34°, на высокогорье Карпат и Крымских гор ночью 12-15°, днем 16- 21°.

17 августа днем в Украине из-за гроз, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях из-за значительных дождей объявлен I уровень опасности, желтый.

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В Киеве 17 августа будет идти кратковременный дождь, днем гроза (І уровень опасности, желтый). Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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